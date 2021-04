"Așteptăm tehnica până în august": Americanii se pregătesc să debarce în Arctica

CHIȘINĂU, 14 apr – Sputnik. Statele Unite încearcă să reducă rămânerea în urmă față de Rusia în Arctica. Recent, Forțele terestre au încheiat un contract cu concernul Oshkosh Defense în cooperare cu compania singaporeză ST Engineering și BAE Systems privind dezvoltarea echipamentului militar pentru Arctica. A ieșit la ineală că americanii pur și simplu nu au mașini moderne de acest tip, iar cele pe care le au sunt deja demult depășite. Comandamentul contează să testeze noutățile tehnice deja în luna august. Ceea ce se cunoaște despre acestea din urmă – aflați din materialul li Andrei Koț pentru RIA Novosti.

Arctica reprezintă o provocare serioasă pentru orice armată. Temperaturi ultra-joase, creste de presiune, banchize în derivă, lipsa infrastructurii, logistică dificilă, noapte polară îndelungată – toate acestea complică foarte mult desfășurarea unor grupări militare mari.