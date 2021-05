Banii lui Filat sau adevăratul motiv din care Morton a venit la Sandu

Unde s-a mai văzut ca un ditamai ministru al Marii Britanii să vină la Chișinău pentru a soluționa o problemă atât de minoră, atât de măruntă (care putea fi rezolvată și fără ca Wendy Morton să parcurgă 2,5 mii de kilometri, distanța de la Londra la Chișinău) cum sunt cele 458 de mii de lire sterline ale lui Luca Filat, care urmează să fie returnate țării noastre de sistemul britanic de justiție.

Asta intră în sfera preocupărilor unui ministru britanic? Aiurea!

Până acum eu credeam că doar clasa politică moldovenească are prostul obicei de a crede că poporul, alegătorii sunt proști, dar acum constat că și politicienii britanici suferă de aceeași meteahnă.

Maia Sandu, panaceul Republicii Moldova

Ministrul britanic pentru Vecinătatea Europeană, Wendy Morton, a venit astăzi la Chișinău nu pentru a rezolva problema banilor lui Filat, apropo, fostul șef de partid al Maiei Sandu, ci pentru a lustrui imaginea Maiei Sandu, pentru a o prezenta alegătorilor drept omul acțiunii, omul care rezolvă probleme, omul cu relații influente internaționale, ce mai… președintele panaceu al Republicii Moldova.

Și în felul acesta, să facă campanie electorală partidului prezidențial - PAS. Căci priviți și Dvs. - pentru cine să voteze sărmanul alegător moldovean decât pentru partidul care are în spate un asemenea șef de stat, atât de grijuliu, atât de influent, atât de răzbătător?

Categoric, Wendy Morton a venit doar pentru acest scop la Chișinău: să facă campanie pentru PAS. Că altceva ce ar putea să facă în condițiile în care nu are cu cine discuta, în condițiile în care Republica Moldova nu are o guvernare care să o administreze: Legislativul este dizolvat, Guvernul este unul interimar, iar președinția are o singură preocuparea - alegerile parlamentare anticipate și campania electorală a PAS.

Cum era de așteptat, ministrul britanic pentru Vecinătatea Europeană, Wendy Morton, a vorbit despre "ambițiile Maiei Sandu de a lupta cu corupția". Lupta cu corupția este o altă teză de prostit poporul.

De fapt, lupta cu corupția, lansată cu surle și trâmbițe de Maia Sandu, este doar un pretext pentru resetarea clasei politice în sensul curățării ei de toți politicienii care nu sunt docili Occidentului.

Acesta este scopul venirii Maiei Sandu în politica moldovenească. Corect ar fi să vorbim de cea de a doua venire a Maiei Sandu în activitatea politică, pentru că prima a fost braț la braț cu Vladimir Filat. Să nu credeți că după ce Maia Sandu își va duce la bun sfârșit lucrarea, în Moldova nu vor mai fi politicieni corupți. Naivități…

Corupți au fost și sunt în toate partidele, de la dreapta la stânga și de stânga la dreapta. Chiar și în cele care nu au fost niciodată la guvernare - și acelea sunt pline, dacă nu de hoți și tâlhari, atunci, cel puțin, de profitori de toată mâna, de dornici de a se pricopsi.

Dar, după ce Maia Sandu își va duce la bun sfârșit lucrarea, vom avea la fel de mulți politicieni corupți, că asta este esența acestui simulacru de democrație occidentală, pe care am acceptat-o orbește, nu vom avea doar politicieni care nu răspund, care refuză să răspundă comenzilor Occidentului. Și atât. Asta-i toată minunea. O totală supunere față de big brother-ul nostru, Occidentul. S-a terminat cu orice simulacru de democrație, independență, suveranitate, de acum încolo - colonie cu acte în regulă.

Asta înseamnă că nu vom avea politicieni, spre exemplu, pro-ruși, cum este Igor Dodon și PSRM. Nu vom mai avea politicieni și partide emanate de tot felul de grupuri și interese economice locale, fie ele și corupte până în măduva oaselor, cu activități la limita legalității, iar uneori chiar cu un trecut de-a dreptul criminal. Toate acestea vor ține de trecut. Vom avea doar partide și politicieni pro-occidentali, care vor răspunde fără crâcnire intereselor acestuia, dar în niciun caz cel național. Dar asta nu înseamnă că toți ei, partide și politicieni de mâine, nu vor fi niciunul corupt, că vor fi imaculați, cum ne povestește astăzi Maia Sandu. Nu, vor la fel ca cei de astăzi, la fel de corupți, la fel de ipocriți, la fel de mărginiți, la fel de demagogi, la fel de ticăloși, doar că vor fi pro-occidentali și doar pro-occidentali.

Pentru asta a venit Maia Sandu în politică, asta este curățirea, mare primenire pe care a anunțat-o ea și pe care o realizează cu mult succes, bineînțeles ținută de mânuță ei fragedă de Marele Occident.

Wendy Morton, prima rândunică…

După Wendy Morton la Chișinău vor veni și alte rândunele occidentale, dacă putem spune așa fără a aduce o prea mare jignire regnului animal, care însă vor ciripi aceleași refren electoral. Spre exemplu, mâine în țara noastră vine nu un ministru occidental, ci un ditamai șef de stat - președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. Pun mâna în foc că discursul lui va fi la fel, ca tras la indigo ca și cel al lui Wendy Morton.

Și eu vă asigur că în zilele următoare, până la alegerile din 11 iulie, vom avea un adevărat desant occidental electoral în țara noastră. Exact așa cum au venit, parcă mai ieri, Biden, Merkel, Tusk, Barosso și alții să-i facă campanie lui Vladimir Filat. Nimic nou sub soare.

De fapt, citatul exact din Eclesiastul este mai lung: „Ce a fost va mai fi, și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare… totul este deșertăciune și goană după vânt”. Dar despre asta - într-un alt material.

