Impozitul imobiliar: De ce chișinăuienii plătesc mai mult

Nemulțumire mare pe rețelele sociale: pe facturile care au venit pentru impozitul imobiliar au fost trecute sume care sunt de două ori mai mari decât în anul trecut.

Lumea este revoltată și pentru că a fost anulată reducerea de 15 la sută pentru cei care achită suma totală a impozitului până în data de 30 iunie. Chiar dacă prevederea respectivă prin care a fost amendată legea a fost operată la sfârșitului anului 2020, majoritatea oamenilor nu și-a imaginat că vor trebui să scoată atât de mulți bani din buzunar.

Spuntik a încercat să afle de ce a fost atât de necesar să se modifice legea și cine ar putea spera să nu achite impozitul imobiliar majorat.

Revoltă de rețelele de socializare

Pe rețelele sociale se discută aprins despre modificările fiscale. Oamenii sunt nemulțumiți de creșterea bruscă a impozitelor imobiliar.

"Samavolnicie totală. Au majorat prețurile la toate, dar au uitat de salariu", a scris un utilizator revoltat.

"Nu găsesc cuvintele potrivit pentru asta ... ei majorează de două ori impozitul pe apartamente, de zece ori pentru terenurile din întovărășirile pomicole (vile)! În același timp, anulează beneficiile și nu întreabă dacă salariul este suficient pentru toate acestea! Și la urma urmei, nu toată lumea primește 20 de mii de lei", a observat un alt utilizator.

Ce spun autoritățile

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul în curs trebuie să fie efectuată până în data de 30 iunie 2021, fapt care este prevăzut de dispozițiile articolului 282 din Codul Fiscal.

Conform deciziei 25/4 din 29 decembrie 2020 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru 2021”, Anexa nr. 6, rata impozitului pe bunurile imobile a fost stabilită la 0,185% din valoarea evaluată pentru impozitare. Anul trecut rata a fost de 0,1%.

„Pensionarilor li se acordă scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare, în temeiul articolului 283 din Codul Fiscal și, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29 decembrie 2020, o scutire de 500 mii lei de la valoarea evaluată pentru impozitarea bunurilor imobile la locul de reședință", au declarat responsabili din Primărie.

Tot cei din administrația orașului au precizat că, începând cu 2021, reducere de 15% la plata întregii sume a impozitului pe proprietățile imobiliare până în data de 30 iunie nu mai este aplicată din cauza eliminării modificărilor la Codul Fiscal, alineatul (2) din articolul 282.

Opinia primarului Chișinăului

Primarul Chișinăului Ion Ceban a comentat situația cu privire la impozitul pe bunuri imobile.

"Există categorii care beneficiază de scutiri mari ... Există zeci de mii de persoane ale căror facturi vor scădea, de facto. Și există persoane care vor plăti mai mult. Procesul este interconectat cu înregistrarea și reevaluarea proprietăților cadastrale", a spus Ceban.

Primarul Capitalei a mai menționat că nu a verificat încă dacă el a primit chitanța pentru plata impozitului pe bunuri imobiliare.

Ce s-a întâmplat cu impozitul pe proprietate?

Expertul economic Veaceslav Ioniță a precizat că autoritățile centrale au anulat reducerea de 15% la plata integrală a impozitului până la 30 iunie.

"Exista un beneficiu pentru cei care plătesc impozite, să spunem, la timp. A fost o reducere de aproximativ 15%. Autoritățile au ajuns la concluzia că acest beneficiu nu se justifica. Și nu autoritățile locale au anulat-o, dar cele centrale", a lămurit Ioniță.

El a menționat că, în medie, o familie de trei persoane plătește impozite în valoare mai mare de 70 de mii de lei pe an, dintre care cea mai mare parte a impozitelor revine autorităților centrale - TVA, accize, impozit pe venitul persoanelor fizice și juridice și altele."Toate aceste impozite, care sunt primite de autoritățile centrale, sunt majorate și indexate în fiecare an în cazul accizelor", a spus Ioniță.

Potrivit acestuia, impozitele pe care le încasează statul sunt „liniștite”, lucru pe care nimeni nu le observă, dar cele mai neplăcute impozite „fulgerătoare” au fost date autorităților locale. "Am cumpărat pâine - am plătit, am cumpărat benzină - am plătit, iar oamenii nu simt. De exemplu, în prețul pentru un litru de benzină TVA și accizele sunt undeva în jur de 8 lei. Se pare că este un paradox. Autoritățile locale, care sunt obligați să asigure o viață confortabilă oamenilor, impozitele lor nu au fost indexate și nu au crescut de ani de zile... Se pare că autoritățile locale sunt în pierdere, nu au bani. Prin urmare, a fost necesar să se mărească acest impozit", a adăugat analistul.

Disconfortul, potrivit economistului, în cazul impozitului pe proprietate, este acela că o persoană simte imediat că plătește.

În opinia sa, evaluarea prețului locuinței ar trebui să se facă nu mai des decât o dată la 25 de ani, iar sarcina fiscală în sine poate fi modificată în fiecare an.

