De ce SUA abandonează avioanele de vânătoare F-35A și dronele de atac Reaper

După o analiză a capacităților armelor de înaltă tehnologie rusești și chinezești, Ministerul Apărării al SUA este nevoit să ʺarunce la gunoiʺ ʺnoileʺ avioane multifuncționale de vânătoare F-35A și dronele mitologizate de recunoaștere și atac MQ-9 Reaper – inutile în conflictele de intensitate sporită.

În Statele Unite, soarta nefericită a avioanelor de vânătoare de-a cincea generație F-35 continuă să fie discutată. Anterior, Forțele Aeriene ale SUA au recunoscut eșecul proiectului, iar oficialul guvernamental Dan Graser a declarat: ʺF-35 rămâne a fi, din toate punctele de vedere, nimic mai mult decât un prototip scump, lansat în producția de masăʺ.

În Statele Unite, primele modificări ale avioanelor de vânătoare ʺinvizibileʺ F-35A sunt recunoscute ca fiind nepotrivite pentru lupta cu un adversar dezvoltat și, în curând, pot fi scoase din serviciu și trimise la fier uzat.

Dronele (UAV) Reaper MQ-9 au pierdut respectul Forțelor Aeriene americane din cauza faptului că nu sunt în stare să depășească apărarea antiaeriană a Rusiei, Chinei și chiar a sistemelor dense de apărare antiaeriană din Iran și Coreea de Nord. După concluzia oficială cu privire la nepotrivirea UAV-ului Reaper pentru lupta apropiată cu un inamic tehnologic, Pentagonul a refuzat să mărească numărul lor în Forțele Aeriene (astăzi există aproximativ 300 de unități în serviciu) și solicită 172 de milioane de dolari pentru a închide linia de producție General Atomics în statul California.

Președintele Șefilor de Stat Major, Mark Milley, a vorbit despre necesitatea de a investi în acele platforme de luptă, în acele sisteme de spionaj și supraveghere, care, într-adevăr, au capacități răzbătătoare. Atragem atenția la faptul că Forțele Aeriene ale SUA utilizează una dintre cele mai vechi flote din lume, vârsta medie a unui avion fiind de peste 28 de ani. Și această cifră nu este o limită. De exemplu, avioanele de vânătoare americane de-a cincea generație F-22 vor începe să fie scoase din serviciu în 2030.

Reciclarea avioanelor ʺinvizibileʺ

Conducerea Forțelor Aeriene insistă de mai mulți ani asupra abandonării sistemelor învechite și, ca parte a discuției privind bugetul pentru anul fiscal 2022, intenționează să ceară Congresului SUA să scoată din serviciu 421 de avioane de vânătoare vechi până în 2026 și să le înlocuiască cu 304 de aeronave noi – pentru a economisi bani pe achiziția avioanelor promițătoare Next-Generation Air Dominance (NGAD) la sfârșitul anilor 2020 și a avionului de vânătoare multifuncțional MR-X în anii 2030. Pentru a ʺține pasul cu amenințărileʺ, Forțele Aeriene ale SUA solicită încă 6-7 miliarde de dolari în plus pe an. Casa Albă a declarat în aprilie că Pentagonul va primi, în următorul an fiscal, 717 miliarde de dolari din cele 753 de miliarde de dolari destinate pentru apărare – cu 10 miliarde de dolari mai mult față de 2021. Cheltuielile militare sunt în creștere, dar tehnologia rămâne în urmă.

Proiectanții avioanelor F-35 Lightning II au adoptat inițial o mulțime de tehnologii spectaculoase, scumpe și netestate și au ʺconstruitʺ din ele un avion, care, pentru o sumă imensă de bani (în medie, 100 de milioane de dolari pe unitate), cauzează astăzi numai probleme:

viteza supersonică de croazieră nu poate fi menținută fără postcombustie (o caracteristică importantă a generației a 5-a), iar în timpul postcombustiei bordul începe să se dezmebreze;

- eficacitatea în combaterea amenințărilor moderne și a sistemelor de apărare antiaeriană nu este confirmată;

există mai mult de 870 de deficiențe grave, inclusiv 10 deficiențe critice (capabile să ducă la moartea pilotului sau la pierderea avionului);

problema livrării automate a componentelor pentru întreținerea oportună nu permite menținerea pregătirii pentru luptă a flotei de aeronave (sistemul ALIS, bazat pe cloud, nu funcționează și este pur și simplu deconectat).

Un paradox inexplicabil: cele mai simple modificări tehnologice ale avioanelor F-35A cu decolare și aterizare standard sunt cele mai puțin capabile de luptă și cele mai scumpe, pentru ele este mai dificil să se ʺobținăʺ muniții. Vă reamintesc că modificarea F-35B are o decolare mai scurtă, iar F-35C are o decolare verticală. Avioanele de vânătoare F-35A sunt utilizate, în principal, pentru instruirea piloților.

Între timp, Rusia a desfășurat rețeaua de radare de ultimă generație ʺNebo-Mʺ, care ʺvădʺ avioanele stealth de-a cincea generație F-22 și F-35 la distanțe de până la 600 km. Sistemele de rachete S-400 ʺTriumfʺ detectează avioanele ʺinvizibileʺ la aceeași distanță și sunt capabile să le distrugă la granița de până la 400 km de la punctul de lansare al rachetei. Federația Rusă exportă sistemele de apărare antiaeriană S-400 în diferite părți ale lumii și nu este necesar să vă explic cu ce se va sfârși rămânerea în urmă din punct de vedere tehnologic a americanilor în condiții de luptă.

Pentagonul ia în considerare mai multe opțiuni pentru rezolvarea problemelor avioanelor Lightning II, inclusiv scoaterea din serviciu și trimiterea la fier uzat, precum și transferarea primelor modificări ale F-35A aliaților pentru exploatare. Cred că cea mai probabilă opțiune este vânzare avioanelor ʺinvizibileʺ și învechite moral aliaților est-europeni NATO, care zboară deocamdată pe avioanele de vânătoare de fabricație sovietică MiG-29 (Bulgaria, Polonia), MiG-21 (România) și care sunt înlocuite treptat cu avioane F-16 folosite – de la mâna a treia. Anterior, Polonia a semnat un contract de 4,6 miliarde pentru achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare multifuncționale F-35A din SUA. Cu toate acestea, cu aceiași bani pot fi cumpărate de 2-3 ori mai multe avioane ʺinvizibileʺ scoase din serviciu.

Platforma imperfectă

Forțele Aeriene ale SUA refuză să cumpere dronele MQ-9 Reaper. Supraveghetorul Pentagonului pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, în calitate de șef al Comandamentului central al SUA, generalul de Marină, Kenneth Mackenzie, a declarat că dronele MQ-9 nu sunt viabile într-o luptă împotriva oponenților high-end. Forțele Aeriene iau în considerare înlocuirea completă a MQ-9 (în anii 2030) cu o familie de UAV-uri care vor putea opera într-o gamă largă de oportunități de luptă. La rândul său, producătorul, General Atomics, insistă asupra faptului că MQ-9 are un potențial semnificativ de modernizare și nu ar trebui abandonat: ʺEste o platformă ideală pentru experimentareʺ.

Dronele de recunoaștere și atac MQ-9 Reaper au fost adoptate în 2007, în calitate de succesor al dronei de atac Predator și, din 2009, au distrus obiectele organizației Al-Qaeda în Iran, Pakistan, Yemen și în alte țări. Armamentul principal al UAV-ului – rachetele de înaltă precizie AGM-114 Hellfire, munițiile cu acțiune directă GBU-38 și bombele ghidate cu laser GBU-12. În proiect – echiparea dronelor MQ-9 Reaper cu rachetele AIM-92 Stinger (aer-aer). Nu se știe cu ce tip de muniție a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani la aeroportul din Bagdad în ianuarie 2020, dar anume acest UAV a servit drept platformă pentru acest atac specific.

Dronele americane MQ-9 Reaper au fost desfășurate în primăvara anului 2021 în România pentru spionaj și supraveghere. Anterior, ele au apărut în Polonia și Estonia. Și totuși, principala specializare a dronelor MQ-9 Reaper – lupta împotriva rebelilor jihadiști fără mijloace de apărare antiaeriană. Drona americană nu este capabilă să reziste unui adversar dezvoltat egal din punct de vedere tehnologic, inclusiv mijloacelor aviației militare și de apărare antiaeriană rusești, chinezești și nord-coreene. Potrivit publicației Military Watch, China a fost prima din lume care a desfășurat vehicule aeriene fără pilot, capabile de zbor hipersonic. Începe a zbura cu încredere și drona grea de atac rusească cu inteligență artificială ʺOhotnikʺ, care este programată să fie livrată trupelor în 2024. Occidentul a observat imediat că puternicul ʺOhotnikʺ (Hunter) este destinat conflictelor militare la scară largă, pentru distrugerea avioanelor de vânătoare de generația a 5-a în aer și a obiectelor strategice protejate de inamic la sol. Dronă ʺinvizibilăʺ, cu un motor cu reacție și cu un vector de tracțiune controlabil, dezvoltă o viteză de aproximativ 1000 de kilometri pe oră, este capabilă să transporte până la 6 tone de sarcină de luptă și să funcționeze în condiții de opoziție semnificativă din partea sistemului inamic de apărare antiaeriană. Pentagonul nu dispune de nimic asemănător astăzi. Proiectul dronei de atac al Marinei SUA X-47B a degradat, pe parcursul ultimului deceniu, până la nivelul unui tanc zburător.

Abia în iunie 2020, Forțele Aeriene ale SUA au cerut industriei aerospațiale informații despre platforma de recunoaștere și atac fără pilot a generației următoare – cu ʺautonomie, inteligență artificială și instruire automatăʺ. Înlocuirea dronelor Reaper este așteptată nu mai devreme de 2031. Modernizarea anunțată anterior a 70 de drone MQ-9 până la configurația M2DO nu va efectua o revoluție tehnologică. Americanii s-au trezit într-un rol neobișnuit pentru ei – cel de a ajunge din urmă progresul tehnologic în sfera apărării.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova