ʺAu încercat să-și ascundă identitateaʺ. Cine cenzurează Facebook-ul

În special, moderatorii simpatizează în mod clar cu naționaliștii ucraineni. RIA Novosti a aflat cine ne citește pe rețeaua socială, în afară de utilizatori.

Justiție anonimă

Publicistului și istoricului ruso-israelian Artem Kirpicionok i-a fost refuzat recent accesul la cel de-al doilea cont. A fost cenzurat după postarea despre situația din Belarus. "Nu am devenit imediat recidivist, pentru mult timp am fost o persoană obișnuită, dar acum pot să-mi fac deja tatuaje", ironizează el. ʺSunt un blogger destul de activ, am trecut pe Facebook de pe LiveJournal în 2017-2018. La început, nu au existat plângeri, dar apoi contul meu a fost blocat pentru o zi, pentru o săptămână. Cel mai adesea – din cauza Orientului Mijlociu".

ʺOdată am citat un document istoric care conținea porecle jignitoare – am fost blocatʺ. El nu a încercat să-l enerveze pe adversar, dimpotrivă, a vrut să arate că un astfel de vocabular a fost folosit fără ezitare în trecut.

"Mai departe a fost așa: două luni "de libertate", apoi – "condamnat". Așa am devenit ʺgentlemanul baftei al Facebook-uluiʺ. Au existat denunțuri din partea grupurilor închise, după comentariile de acolo, venea cenzura. Am făcut apel, dar veneau răspunsuri automate de genul "ați fost găsit vinovat", și atâta tot. O astfel de justiție anonimă", spune blogger-ul.

Uneori, pur și simplu, ștergeau comentariile. "Mi-am amintit de episodul linșării unui membru comsomolist din Lvov în cadrul EuroMaidan-ului. Totul a fost șters, dar nu pentru scene de cruzime, ci pentru informații inexacte. Logica moderației este absolut de neînțeles. Se pare că de îndată ce ești observat, nu mai ai șanse de scăpare, mai devreme sau mai târziu, îți vor închide contul. De două ori am fost prins, mai departe există un singur drum – blocat", notează Kirpicionok.

El a creat un cont paralel. "M-am indicat în ebraică, dar era clar că este contul unei persoane reale. Într-o dimineață intru pe Facebook și citesc: "Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a Facebook-ului, am restricționat temporar accesul". Încerc să contactez administrația, deocamdată nereușit". Kirpicionok așa și nu a înțeles de ce ștergeau postările și comentariile sale, de ce l-au blocat.

Și jurnalistul ucrainean Pavel Volkov și-a pierdut contul de Facebook – după ce a publicat un articol despre legăturile moderatorilor ucraineni cu ultra-dreapta și a postat un videoclip al discursului său despre acest lucru în Bundestag. "Au șters, explicând că am încălcat regulile comunității – care anume, nu se știe până în prezent. Eu, desigur, am trimis o plângere. Dar ei acționează cu viclenie: răspund că au puțini oameni din cauza covidului, de aceea procesarea cererii va dura "ceva timp", dar este neclar cât timp exactʺ, spune el.

Despre același lucru – simpatiile cenzorilor față de naționaliștii ucraineni – a scris, la sfârșitul lunii martie, jurnalistul Andrei Manciuk. Postarea sa a fost numită mincinoasă și a fost ascunsă. În luna mai, contul a fost șters. Și al doilea cont a fost cenzurat zilele trecute.

Nu numai voluntari, ci și FBI

Ucraina este discutată constant în segmentul rusesc al Facebook-ului (mulți dintre cetățenii acestei țări, după cum se știe, sunt vorbitori de limbă rusă). Moderatorii de la Kiev sau Varșovia (unde se află sediul corporației pentru Europa de Est) invadează constant spațiul informațional rusesc. Așa, în martie, Roskomnadzor a cerut Facebook-ului să elimine interdicția plasată asupra articolelor RBC, TASS și ʺVzglyadʺ. Materialele se bazau pe informațiile furnizate de serviciul de presă al FSB-ului privind reținerea susținătorilor unui grup radical de tineret ucrainean.

Americanii au răspuns că nu au șters acest material. Pur și simplu, un material marcat ca fals de către verificatorii de date este afișat mai rar.

Verificatorii de date ucraineni acordau o atenție sporită Rusiei și înainte. Așa, Ekaterina Kruk, manager-ul Facebook pentru politică publică în Ucraina, a lucrat pentru resursa StopFake și în calitate de asistentă pentru deputatul Radei Supreme din partea partidului naționalist ʺSvobodaʺ, Igor Șvaika. StopFake se prezenta astfel: ʺNoi monitorizăm, verificăm datele, expunem propaganda ruseascăʺ.

Conținutul nesigur este identificat nu numai de voluntari, ci și de oficialii de securitate. În septembrie 2020, Nathaniel Gleicher, șeful politicii de securitate Facebook, a descris modul în care au șters ʺtrei rețele separate în baza unui comportament inautentic coordonat (activitatea bot-urilor – n. red.) la ordinul unui organ străin sau guvernamentalʺ. ʺAceste rețele proveneau din Rusiaʺ, a precizat el. Și difuzau în cele mai diferite țări – din Turcia până în Ucraina, a asigurat Gleicher.

Informațiile despre ʺactivitățile off-platformʺ au fost furnizate de FBI. ʺOamenii din spatele acestor activități au încercat să-și ascundă identitatea și interacțiunea dintre ei, dar investigația noastră a dezvăluit legături cu persoane din Agenția rusă de cercetări pe Internetʺ, a menționat șeful politicii de securitate.

Facebook-ul a cenzurat activ în timpul mitingurilor legate de Alexei Navalnîi. ʺNoi am șters 530 de conturi Instagram pentru încălcarea politicii noastre în ceea ce privește comportamentul autentic coordonatʺ, se spune în comunicatul de presă. Vina celor care au postat a fost că aceștia, prin punerea hashtag-urilor, ar fi distras în mod deliberat publicul de la discuția subiectelor importante. ʺEste vorba de <...> postarea unor volume mari de conținut relevant sau critic cu hashtag-uri și tag-uri de locație specifice pentru a ʺînecaʺ informațiile relevante și pentru a redirecționa conversațiaʺ – așa au acționat presupușii boți, potrivit administrației.

Aceștia ʺau ʺînecatʺ informațiile relevanteʺ cu meme-uri în limba rusă dedicate unei anumite celebrități rusești TikTok, cu ʺcritica acțiunilor în sprijinul lui Navalnîiʺ, cu informații despre un număr mare de minori care participă la aceste mitinguri, precum și cu reclame pentru îmbrăcăminte și genți pentru femei.

De fapt, regulile de moderare ale Facebook-ului sunt accesibile publicului, dar acest lucru nu adaugă claritate. Acolo, se vorbește foarte vag despre cenzori: ʺÎn prezent, noi cooperăm cu experți independenți în ceea ce privește verificarea datelor doar în câteva țăriʺ. Nu se știe dacă Rusia face parte din ele. Dar experții au împuterniciri extinse: ei ʺdecid în mod independent ce știri să verificeʺ.

Verificatorul de date trebuie să fie certificat de Rețeaua internațională de verificare a datelor. Această organizație funcționează din 2015 și este considerată drept parte a Institutului pentru Jurnalism ʺPoynterʺ. Printre cei care îi oferă asistență financiară se numără Facebook, Google, ʺSocietatea deschisăʺ a lui George Soros. De asemenea, sunt recepționate granturi și din partea National Endowment for Democracy (NED)*. Rezultă că și Facebook-ul finanțează ʺexperții independențiʺ implicați în cenzură. Apropo, această rețea internațională de verificatori de date are sediul, ironic, la Sankt Petersburg – sau mai bine zis, la Saint Petersburg, Florida.

Agenția Internațională de Presă ʺRossiya Segodnyaʺ a trimis cereri către Facebook pentru a înțelege cine moderează postările, dacă StopFake poate fi considerat părtinitor și din ce motive au fost șterse conturile jurnaliștilor care au raportat legăturile moderatorilor cu ultra-dreapta ucraineană. De asemenea, redacția s-a interesat de ce corporația nu a deschis un birou în Rusia. Așteptăm un răspuns.

* Organizație a cărei activitate a fost recunoscută ca fiind indezirabilă pe teritoriul Rusiei prin decizia Procuraturii Generale din 28.07.2015.

