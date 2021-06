"Le vom arăta cine este șeful": NATO dislocă trupe în Ucraina

Moscova este sigură că, pe lângă verificarea gradului de pregătire a trupelor, Pentagonul urmărește și alte obiective ascunse.

Exercițiile Sea Breeze au loc pe teritoriul Ucrainei aproape în fiecare an din 1997. Cu toate acestea, așa de mulți participanți nu au fost niciodată. Împreună cu Forțele Armate ale Ucrainei, se vor antrena soldați și ofițeri din 27 de state, în principal țări-membre NATO. În total, conform comunicatelor de presă oficiale ale Ministerului Apărării al Ucrainei, vor fi implicați în manevre aproximativ patru mii de militari, 40 de nave de război, ambarcațiuni și nave auxiliare, 30 de avioane și elicoptere, precum și peste 100 de unități de vehicule terestre.