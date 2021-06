Rusia face un ultim avertisment: experții, despre interviul „ucrainean” al lui Putin

Sputnik. Nikita Cikunov, Maria Naumenko

Ucraina a devenit subiectul principal al interviului președintelui rus Vladimir Putin, realizat în ajunul summit-ului NATO și al discuțiilor cu președintele SUA, Joe Biden.

Potrivit experților, liderul rus a trasat o linie roșie pentru autoritățile de la Kiev și NATO, depășirea căreia va avea consecințe grave nu numai în sfera politică.

Intrarea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică va însemna pentru Rusia o amenințare directă la adresa propriei securități, trecerea „liniei roșii”. Această idee a devenit una dintre principalele exprimate de Vladimir Putin într-un interviu acordat postului de televiziune Rusia 1.

Liderul rus a reamintit că aderarea Poloniei și a României la NATO a avut drept urmare dislocarea sistemelor americane de apărare antirachetă (PRO) în aceste țări, care pot fi folosite și ca sisteme de atac. În acest fel, timpul estimat de zbor al rachetelor până la Moscova va fi de 15 minute.

„Să ne imaginăm că Ucraina devine membru NATO, timpul de zbor (a rachetelor - n.n.) de la Harkov, să zicem, sau de la Dnepropetrovsk (în urma campaniei de decomunizare, orașul a fost redenumit Dnepr - n.red.) până în partea centrală a Rusiei, până la Moscova, va scădea la 7-10 minute. Aceasta pentru noi este o "linie roșie" sau nu este?", a întrebat retoric președintele rus.

Astăzi nu există niciun fel de garanții că Ucraina nu se va alătura alianței, a adăugat Vladimir Putin. El a reamintit că procesul de extindere a NATO, care a început în valuri în 1999, nu depinde de răcirea sau încălzirea relațiilor dintre Rusia și Occident.

„Acest lucru s-a întâmplat atunci când nu exista problema Crimeii, nu existau evenimente după lovitura de stat din Ucraina. Relațiile dintre Rusia și Occidentul colectiv, și Statele Unite, au fost bune, acceptabile, dacă nu de parteneriat. Cu toate acestea, toate, așa-numitele, îngrijorările noastre au fost, pur și simplu, ignorate”, a subliniat președintele.

Cu toate acestea, NATO și Ucraina, care aspiră să adere la această organizație, ar trebui să fie conștiente de reacția Moscovei, care, în consecință, își va construi propria securitate, a spus liderul rus.

Vladimir Putin a comentat, de asemenea, declarația Casei Albe potrivit căreia Kievul a interpretat greșit cuvintele președintelui SUA, Joe Biden, în timpul unei conversații cu liderul ucrainean, despre ideea ca Ucraina să adere la alianță.

„Despre ce au vorbit ei acolo? Ce s-au înțeles? Nu știm. Dar acest strigăt de peste ocean către președintele Ucrainei, în opinia mea, nu înseamnă nimic. Dar trebuie să ținem cont de acest lucru. Și, desigur, ținând cont de acest lucru, ar trebui să ne construim în mod corespunzător relațiile în domeniul securității cu partenerii noștri”, a adăugat șeful Federației Ruse.

Potrivit expertului militar Alexei Leonkov, cuvintele lui Vladimir Putin ar trebui să „dezbete” Occidentul, deoarece acestea demonstrează răbdarea Rusiei care treptat se epuizează.

„Moscova nu va mai urmări în tăcere înaintarea NATO. Acele zile au trecut. Perioada concesiunilor s-a încheiat, pentru că nu mai este unde să ne retragem, altfel totul se va termina odată cu pierderea suveranității noastre. Situația actuală a ajuns la linia roșie. Trebuie să luăm cuvintele lui Putin drept ultimul avertisment rusesc”, a spus interlocutorul Sputnik.

În interviul său, președintele rus a recunoscut că nu este înclinat să considere discuțiile despre intrarea Ucrainei în Alianța Atlanticului de Nord ca pe o vorbărie inactivă. Probabilitatea extinderii organizației din contul Kievului se menține cu adevărat, confirmă șeful adjunct al Institutului Țărilor CSI, Vladimir Jarihin.

„Principala problemă nu constă în alianța în sine, ci în faptul că Statele Unite, probabil, vor de unele singure să „împingă” Ucraina în NATO, fără a-i oferi garanții de securitate. În acest caz, Kievul devine un cap de pod american periculos, fapt despre care a vorbit Vladimir Putin”, explică expertul.

Admiterea Ucrainei la NATO va aduce inevitabil o tensiune suplimentară în relațiile alianței cu Rusia. Dar intensificarea confruntării - cu atât mai mult un conflict militar direct - nu corespunde intereselor actuale ale Occidentului, atrage atenția Alexei Leonkov.

„Kievul vorbește despre război cu Rusia (și nu un conflict intern în Donbas - n.red.). În același timp, NATO operează Tratatul de la Washington, al cincilea paragraf care prevede acțiuni de represalii împotriva unui stat care a atacat unul dintre membrii organizației. Se pare că, dacă Ucraina se va alătura, alianța va fi forțată să intre în război. Nimeni nu dorește o astfel de întorsătură a evenimentelor acolo (în Occident - n.n.)”, ne asigură specialistul.

Potrivit analistului politic Rostislav Ișenko, potențialul prejudiciu cauzat de extinderea alianței în detrimentul Ucrainei depășește beneficiile.

„Pentru acceptarea Ucrainei (în NATO), evenimente diferite și practic imposibile trebuie să coincidă. Susținătorii acestei idei, cel puțin, ar trebui să ajungă simultan la putere în Statele Unite, Franța și Germania (aceste două țări în 2008 au blocat furnizarea unui plan de acțiune pentru aderarea la NATO a Ucrainei și Georgiei - ed.). Apoi, există șansa ca aderarea să fie realizată cu forța”, explică expertul.

În același timp, politologul subliniază că, contrar opiniei acceptate de către poți, nu există nicio prevedere în Tratatul de la Washington care să blocheze intrarea în alianță a unei țări cu conflicte teritoriale nerezolvate. Astfel, între Turcia și Grecia apar cu regularitate disputele cu privire la dreptul de a poseda o serie de insule din Marea Egee. Și ambele au aderat la NATO în 1952.

Un alt subiect important abordat de președintele Rusiei a fost proiectul de lege de rezonanță „Despre popoarele indigene din Ucraina”, introdus în Rada Supremă de Vladimir Zelenski în luna mai a acestui an.

Conform documentului, comunitățile care nu au formațiuni statale în afara Ucrainei, de exemplu, tătarii din Crimeea, karamii și krimceaki, vor fi clasificate drept popoare indigene. Rușii, care, conform recensământului din 2001, constituiau 17,2% din populația țării, nu vor fi incluși în această listă.

Comentând la inițiativa colegului său ucrainean, Vladimir Putin a numit-o o lovitură puternică pentru întregul popor rus. El a menționat că o astfel de diviziune a cetățenilor unei țări amintește de practica Germaniei naziste.

„Nimeni nu va dori să fie oameni de clasa a doua, nu mai vorbesc de discriminarea pe criterii de limbă și alte componente care presupune viața normală a unei persoane, dar acest lucru va duce la faptul că sute de mii, și poate chiar milioane, vor fi forțați fie să părăsească țara, fie vor începe să se adapteze cumva altfel”, a sugerat el.

Apropo, diferite structuri sociologice din Ucraina au înregistrat într-adevăr schimbarea identificării populației din „rus” în „ucrainean” în anii independenței.

Evaluarea lui Vladimir Putin este corectă, la fel ca și preocupările exprimate de acesta, crede observatorul politic Alexandr Asafov. Proiectul de lege al lui Zelenski va deveni baza pentru adoptarea documentelor ulterioare care restricționează drepturile rușilor în Ucraina, adaugă el.