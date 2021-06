Vom rămâne fără benzină - șantajul la care vor recurge petroliștii

Nu am pretenția că înțeleg mare lucru în modul de funcționare a pieței carburanților din Republica Moldova, în metodologiile de calculare a prețurilor cu amănuntul, cu ridica la benzină, motorină și gaz lichefiat.

Totuși reacțiile care au venit de la petroliști și de la unii experții după ce ANRE a aprobat luni noua metodologie de calculare a prețului la carburanți m-au dat jos.

Auzi, domnule, ni se spune că dacă vrem și insistăm pe prețuri mai mici, atunci, în general, o să rămânem fără benzină și motorină, iar de luxul de a face plinul vor beneficia doar echipajele de poliție și cele ale medicilor de urgență. Respectiva declarație sună mai curând ca o amenințare și un îndemn la sabotaj al consumatorilor, economiei naționale și al statului, decât ca un pronostic al evoluției pieței după aprobare noii metodologii de către ANRE.

Fără a avea studii în domeniul economic sau energetic, pot să afirmi cu siguranță că petroliștii sunt una dintre puținele categorii de business care înregistrează supraprofituri în Republica Moldova, în felul acesta subminând, prin prețurile exagerate impuse pe piață, întreaga economie națională.

Nu trebuie să fii expert în energetică ca să observi luxul, opulența în care o duc aceștia datorită prețurilor umflate la carburanți. În același timp petroliștii umblă cu acte de sărăcie la ANRE, prezentând în mod denaturat cheltuielile și ascunzând adevăratele profituri.

Și văd dau doar câteva exemple, care nu pot fi puse la îndoială și pe care în ședința ANRE petroliștii nici măcar nu le-au contestat.

În ședința de luni, Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE, a prezentat o informație extrem de interesantă. Potrivit lui, în medie, cheltuielile pentru chiria anuală a unei stații de comercializare a carburanților este de 50 de mii de euro. Este o cifră enormă, chiar halucinantă, dacă ținem cont că costul pentru construcția unei astfel de stații este de 100 - 150 de mii de euro. Deci, proprietarii acestor benzinării au făcut o investiție pe care și-o recuperează în maximum 4 ani, după care bagă în buzunar, în fiecare an, câte 50 de mii de euro fără a mișca măcar un deget. Iar petroliștii care arendează benzinăria respectivă includ cu nonșalanță aceste cheltuieli în cost. Bună treabă! Așa business și-ar dori fiecare dinte noi: niciun risc și un profit gras asigurat an de an.

Directorul ANRE, Ștefan Creangă, le-a cerut petroliștilor, care nu au avut nicio replică la acest argument, să reducă cheltuielile care sunt mult prea exagerate, să-și eficientizeze activitatea ca să se încadreze în marja de profitabilitate stabilită de Agenție.

Și tot Ștefan Creangă a venit cu alte exemple care, în opinia mea, probează faptul că petroliștii exagerează cheltuielile pe care le înregistrează și ascund profiturile.

Tot el a spus că, în medie, o singură stație comercializează o tonă - o tonă și jumătate de carburant timp de 24 de ore. Înțelegeți ce înseamnă asta? Dacă rezervorul unui automobil are o capacitate de 45 de litri, asta înseamnă că, în medie, în 24 de ore, o stație deservește între 22 și 33 de clienți. Maximum, 33 de clienți! Asta înseamnă că petroliștii nu muncesc, ci practic stau degeaba și oricum o duc atât de bine, foarte bine! Vă imaginați ce rată de profitabilitate au? Și oricum majorează de la săptămâna la săptămână prețurile.

Un alt director ANRE, Andrei Adam, a prezentat volumul de gaz lichefiat comercializat în medie de către o benzinărie. Acesta este de doar de 500 de litri în 24 de ore. "Unele stații vând mai multă cafea decât carburant", a constatat Andrei Adam.

Încă un argument în susținerea ideii că petroliștii jăcmănesc întreaga economie și populația este faptul că avem foarte multe cazuri în care au fost construite două benzinării în același loc și, culmea, acele două benzinării nu reprezintă două firme concurente, ci aceeași companie. Asta este cea mai grăitoare dovadă că pentru ei cheltuielile nu contează, că ele sunt minuscule față de profiturile înregistrate de petroliști. Adică realitatea este cu totul alta decât ceea ce raportează petroliștii la ședința ANRE.

Disputa, ca să nu spunem războiul, dintre ANRE și petroliști are loc în plină campanie electorală. Mă miră un lucru - de ce acesta nu este un subiect electoral, de ce unii concurenți au luat apă-n gură, de ce nu-l exploatează electoral? Doar e mană cerească! Sau poate unii au niște angajamente pe care vor să nu le mai știe poporul? Nu?

Acum nu mai deschidem alte paranteze…

