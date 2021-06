Coșmarul Occidentului: Vor forma Rusia și China o alianță militară?

Experiența îndelungată a exercițiilor militare comune ale Rusiei și Chinei trece într-un plan strategic. Manevrele operativ-strategice ruso-chineze “Vest/Interacțiune 2021”, care urmează să aibă loc în nordul Chinei, vor fi integrate cu exercițiile strategice de comandă „Vest 2021” din Federația Rusă și Republica Belarus. Acest lucru arată ca o continuarea formării a unei alianței politico-militare ruso-chineze.

Din 22 iunie, la Habarovsk, au loc negocieri pentru organizarea unor exerciții operativ-tactice comune “Vest/Interacțiune 2021”, cu participarea trupelor rusești și chineze în districtul autonom Ningxia Hui, China. Până la finele acestei săptămâni, părțile vor conveni asupra organizării sosirii contingentului militar al Rusiei pe teritoriul Republicii Populare Chineze, componența forțelor și mijloacelor, planul de desfășurare a exercițiilor, organizarea aprovizionării material și tehnice. Deocamdată, s-a decis că din partea Districtului Militar Est al Rusiei vor participa în manevre personalul formațiunii infanteriei motorizate, inclusiv până la un batalion, unitățile aviației operativ-tactice, detașamentul combinat al aviației militare.

A se observa că pentru exersarea acțiunilor comune de către trupele diverselor țări, nu e nevoie de un număr mare de militari, sunt suficiente legăturile de comandă, implicate în controlul asupra unităților și care adoptă decizii operative.

Manevrele “Vest/Interacțiune 2021” va avea loc în a doua jumătate a anului 2021, iar denumirea vorbește despre o probabilă îmbinare a cooperării ruso-chineze în Est cu exercițiile strategice de comandă ale forțele armate ale Rusiei și Belarusului “Vest 2021”, planificate pentru prima jumătate a lunii septembrie. De la poligoanele belaruse și rusești (Districtul Militar Vest), până la poligoanele Armata Populară de Eliberare din China din nordul Chinei e o distanță de peste 5000 de kilometri, cu atât mai mult este interesantă tematica integrării militare și perspectivele de interacțiune.

Cel mai teribil coșmar al Occidentului: Rusia și China semnează un acord de cooperare militară, coaliția ruso-chineză obține o supremație în fața Pentagonului și NATO într-un ipotetic conflict militar, Washingtonul și Bruxelles vor fi nevoite să-și rescrie strategia și tactica de “descurajare” a “regimurilor” indezirabile, de asigurare a “libertății navigației” în Marea Neagră, Azov și mările chineze. Între timp, președintele rus Vladimir Putin admite posibilitatea unei alianței militare între Rusia și China. Și Beijingul este gata să atingă un nou nivel al cooperării strategice în sfera militară – cu o astfel de declarație a venit Ministerul Apărării al Chinei în luna martie. Un document formalizat nu va schimba situația.

Pe teritoriul districtului autonom Ningxia Hui al Chinei, în zona lanțului muntos Helanshan, cu o lungime de peste 250 de kilometri, este amplasat unul din cele mai mari poligoane a armatei chineze (la o altitudine de peste 2000 metri deasupra nivelului mării), care permite exersarea celor mai dificile scenarii a manevrelor ale diverselor grupări militare.

Ideea exercițiilor operativ-strategice ruso-chineze “Vest/Interacțiune 2021” nu e clară, deocamdată, cu toate acestea putem prognoza o coincidență semnificativă cu scenariile manevrelor “Vest 2021”, în cadrul cărora urmează să fie verificate sistemele de control și toate tipurile de aprovizionare, desfășurarea sub acoperire a unor grupuri de trupe, exersarea de către grupurile tactice ale batalioanelor a unor metode non-standard de distrugere a țintelor aeriene la altitudini mici (dronele de asalt) și lupta împotriva vehiculelor blindate de o mare viteză. În cadrul exercițiilor ruso-belaruse, exclusiv defensive, va fi utilizată masiv aviația de luptă și tancurile. Similitudinea scenariilor manevrelor este determinată de existența unor amenințări comune.

Siguranța Rusiei și Belarusului este amenințată de infrastructura și prezența trupelor străine ale NATO pe teritoriul statelor vecine din regiunea Baltică și Polonia. Ar părea că regiunea Atlantică este departe geografic de mările chineze, cu toate acestea, recentul summit NATO a alocat o atenție deosebită “pericolului chinez”. Alianța consideră: “Ambițiile declarate și comportamentul agresiv al Chinei reprezintă niște provocări sistemice în adresa ordinii internaționale, bazat pe reguli”. Desigur, e vorba de niște “reguli” comode pentru NATO, inventate de statele blocului, populația cărora reprezintă doar 10 la sută din populația globului (și cedează semnificativ Chinei).

Pe lângă ambițiile declarate, vina Chinei constă de asemenea și în “cooperarea cu Rusia în sfera militară” (punctul 55 a comunicatului din 14 iunie). Statele NATO se pregătesc să susțină Statele Unite în lupta cu China în zona mărilor chineze.

Intensificarea cooperării militare ruso-chineze în acest context este destul de firească și include nu doar manevre comune, achiziții de arme, dar și schimb de tehnologii. În perioada 2014-2018 Rusia a vândut armatei Chinei avioane de luptă Su-27 și Su-35, sistemele de rachetă S-300 și S-400, cele mai noi rachete antinavă.

Achizițiile de arme din Rusia au ajuns în China la aproximativ 70 la sută din volumul total. În consecință, China a contrabalansat supremația forțelor armate ale SUA în domeniul apărării antiaeriene în Strâmtoarea Taiwan și Marea Chinei de Sud.

Primele exerciții din istoria contemporană a trupelor Rusiei și Chinei – “Misiunea pașnică 2005” au fost dedicate lichidării unor teroriști convenționali pe pensinsula Peninsula Shandong. Exercițiile militare navale în Marea Galbenă se desfășoară anual, începând cu 2012. Aceste manevre cuprind de asemenea diverse zone ale Oceanului Planetar: de la Marea Chinei de Sud și Japonia până la Marea Mediterană și Marea Baltică.