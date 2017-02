CHIȘINĂU, 27 feb — Sputnik. Cea de-a 89-a ceremonie a înmânării premiilor a Academiei Americane de Film s-a desfășurat duminică seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, SUA, anunță RIA Novosti.

Premiul Oscar pentru cel mai bun film a fost obţinut de „Moonlight", regizat de Barry Jenkins. Filmul „La La Land", nominalizat la 14 categorii, a primit Oscarul pentru regie, dar şi alte cinci premii.

Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal a mers către Emma Stone pentru rolul din „La La Land".

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal a mers către Casey Affleck, „Manchester by the Sea".🌃 🌟Congrats to Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul, and the #LALALAND team on "City of Stars" winning Best Original Song! #Oscars pic.twitter.com/knnTAebbQm

— La La Land (@LaLaLand) 27 февраля 2017 г.

​

