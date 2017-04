Moldoveanca Iulia Beregoi a uimit iarăşi la "Voice Kids Rusia"

CHIŞINĂU, 1 apr — Sputnik. Iuliana Beregoi din Orhei a ajuns în finala celui de-al patrulea sezon al proiectului "Voice Kids Rusia".

In prima parte a evoluţiei de vineri, Iuliana a cântat alături de Iana Kulikova şi Renata Ramazanova. Dintre cele trei concurente, îndrumătoarea acestei echipe, cântăreaţa Niuşa, a ales-o anume pe Iuliana Beregoi, care a interpretat ulterior piesa cunoscutei cântăreţe britanice Adele, Skyfall, care a şi dus-o în finală.

Din această echipă de cinci concurenţi, în etapa finală a mai trecut şi Alina Sansâzbai.

„Vreau să înţelegeţi, trebuie să-i aleg acum anume pe cei care vor face faţă încercărilor de mai departe. Astfel, cu anume cu Alina şi Iuliana vom munci şi vom experimenta în continuare", a declarat Niuşa.

Iuliana Beregoi este din Orhei, are doar 12 ani și este finalista "Next Star", "The Best Voice" şi "Moldova are Talent". Iuliana își face studiile la centrul de dans și vocal "SIS N BRO" din Chișinău.

Totodată, tânăra interpretă din Moldova este îndrumată de cântăreața Jasmin, care o susţine pe aceasta şi în culisele concursului "Voice Kids Rusia".

