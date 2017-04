Iuliana Beregoi a ridicat publicul în picioare la "Voice Kids" din Rusia

CHIŞINĂU, 29 apr — Sputnik. Tânăra artistă din Moldova a interpretat piesa interpretei ADDA din România, întitulată „Lupii", iar publicul a fredonat împreună cu ea.

© Photo: Facebook / Natalia Beregoi Moldoveanca Iulia Beregoi a uimit iarăşi la "Voice Kids Rusia"

Din păcate, concurenta noastră nu a câştigat concursul, însă a produs o impresie puternică asupra juriului şi a cucerit publicul atât prezent în sală, cât şi cel aflat în faţa ecranelor televizoarelor.

După verdictul juriului, Iuliana a izbucnit în lacrimi de emoţii, însă publicul a susţinut-o cu aplauze îndelungate pe talentata copilă.

Utilizatorii reţelelor de socializare, care au vizionat înregistrarea cu evoluţia Iulianei Beregoi, au avut doar comentarii de susţinere pentru aceasta.

Piesa „Lupii" a fost înregistrată în anul 2015, fiind interpretată, vineri, pentru prima dată la o televiziune din Rusia.

Iuliana Beregoi este din Orhei, are doar 12 ani și este finalista "Next Star", "The Best Voice" şi "Moldova are Talent". Iuliana își face studiile la centrul de dans și vocal "SIS N BRO" din Chișinău.

Totodată, tânăra interpretă din Moldova este îndrumată de cântăreața Jasmin, care a susţinut-o pe aceasta şi în culisele concursului "Voice Kids Rusia".

