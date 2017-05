Profesorii de limbi moderne din Moldova, la un eveniment de anvergură la Vaslui

CHIȘINĂU, 12 mai — Sputnik. Pe data de 9 mai, în municipiul Vaslui a avut loc un eveniment de multiplicare de mare amploare — Conferinţa Internaţională "Comics in Teaching Languages — for a New Age of Didactic Creativity" — www.lang-platform.eu/bd, la care s-au adunat partenerii celui mai mare Consorţiu DEOR al unui proiect Erasmus+ KA2 coordonat de Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Vaslui, alcătuit din 45 de şcoli din 17 judeţe ale României și 16 şcoli din 10 raioane ale Republicii Moldova şi din Municipiul Chişinău, dar și mai mulți invitați din țări precum Cipru, Turcia, Italia şi Portugalia.

Evenimentul a fost organizat pe două secţiuni: ”Practices" — cu demonstraţii şi dovezi din activitatea practică a celor care au fost antrenaţi în permanenţă, pe parcursul celor doi ani de desfăşurare a proiectului, în conceperea şi realizarea Sistemului Electronic de Management al Învăţării şi secţiunea Ştiinţifică — prin care au fost aduse în faţa publicului contribuţii ştiinţifice conexe de valoare, dar strâns legate de Sistemul novator de Management al Învăţării (LMS), produsul Intelectual al proiectului.

© Photo: Alexandru Mîță Alexandru Mîță, coordonatorul proiectului

Cei 150 de participanţi au asistat cu emoţie atât la prezentările realizate de coordonatorul proiectului, Alexandru Mîţă, cât şi la expunerile despre folosirea LMS în diferite ţări şi instituţii. Profesorul Antonis Antoniou din Cipru a propus utilizarea soft-ului Minecraft în procesul de învățare a limbilor moderne. Paola de Santis și Sabrina de Bernardis din Italia au povestit despre folosirea poveştilor clasice ca suport al benzilor desenate create de elevi şi transformate în exerciţii interactive, autocorective, plasate în Sistemul Electronic de Management al Invăţării.

isn.edu.md Conferinţa Internaţională "Comics in Teaching Languages - for a New Age of Didactic Creativity", Vaslui, România

Rosario de Santos, Maria da Graça Bernardino, Miguel Cunha, alături de coordonatorul proiectului sunt cei care au produs identitatea grafică și auditivă a proiectului, prin crearea mascotei Tamy și a imnului ”Aventurile lui Tamy”, transpuse în benzi desenate şi plasate pe LMS, în vederea creării unor exerciţii atractive şi a unor lecţii electronice deosebit de interesante.

Un moment deosebit al conferinţei a fost prelegerea lectorului francez Aurélien Amigues, prieten al proiectului şi un familiar al LMS, care a propus câteva modalităţi de exploatare didactică a benzilor desenate, care se pot regăsi şi integra în platforma on-line de învățare LMS.

© Photo: isn.edu.md Lectorului francez Aurélien Amigues

Din Republica Moldova au participat 25 de profesori, atât din Consorţiul DEOR, cât şi de la Ministerul Educaţiei — Inga Crucirescu — şi de la Inspectoratul Şcolar Naţional — Galina Crainic, Tamara Tonu şi Diana Cojocaru. Au mai participat de asemenea reprezentanţii instituţiilor implicate în Consorţiul DEOR: Maria Bahov, Rosina Barbarova, Rita Prepeliţă, Aliona Nanu, Iulia Vizitiu, Eugenia Cucoș, Silvia Țurcan, Diana Frecăuțanu, Parascovia Cazacu, Mariana Banari, Elena Bradu, Mihaela Cotorcea, Natalia Cărăruș, Loreta Gafton, Dina Mătură, Svetlana Vasilișin Burcatîi şi Cezar Salagor, ca partener media.

isn.edu.md Conferinţa Internaţională "Comics in Teaching Languages - for a New Age of Didactic Creativity", Vaslui, România

În pauze, cele mai bune eleve ale maestrului Alin Bulboacă, precum şi tinerii muzicieni instrumentali din ansamblul Rotaria, coordonaţi de maestrul Romeo Tălmaciu, de la Palatul Copiilor Vaslui, au încântat publicul prin măiestrie vocală interpretativă.

Potrivit organizatorilor, acest eveniment marchează un început al unui demers intelectual şi tehnologic unic — o platformă inovantă, cu aproape 5000 de utilizatori, cu 15 spaţii de curs, cu sute de itemi de fixare şi evaluare, cu un sistem original de evaluare a competenţelor lingvistice, care atribuie certificate de competenţe personalizate utilzatorilor care reuşesc să parcurgă conţinuturile şi testele electronice.

Parteneriatul Strategic Erasmus+ "Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues" este fericitul posesor a două recunoaşteri internaţionale şi naţionale — pentru calitate şi inovare în didactica limbilor moderne — premiul European Language Label 2016 al Comisiei Europene (fiind şi singurul proiect al unui liceu din România distins cu acest premiu), şi Premiul I la recent încheiata competiţie naţională, patronată de Ministerul Educaţiei, Made for Europe. În realizarea proiectului sunt angrenaţi 5 parteneri europeni: două şcoli din Portugalia — Agrupamento de Escolas de Vialonga (coordonator Miguel Cunha) şi Agrupamento de Escolas de Santo-André (coordonatoare, Maria da Graça Bernardino), Barreiro; o şcoală italiană — Scuola Media Frosinone 3 din oraşul Frosinone (coordonatoare, Sabrina de Bernardis); o şcoală din Cipru — Regional Gymnazium of Livadia (coordonator, Antonis Antoniou) şi o şcoală din Turcia — cel mai vechi liceu tehnologic din capitala uneia din marile provincii din nordul ţării, Kastamonu (coordonator, Ilker Aricioglu).

