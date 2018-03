Asta da! O elevă din România, câștigătoarea olimpiadei la limba rusă

CHIȘINĂU, 15 mart — Sputnik. ”Micuța rusoaică” — așa este dezmierdată Elena Jidănașu, eleva de 9 ani din județul Vaslui, România, care a ajuns olimpică la limba rusă, deși nu studiază această disciplină în școală.

Eleva clasei a II-a a luptat alături de ceilalți participanți la olimpiadă, în marea lor majoritate elevi din clasa a cincea, Eleva clasei a II-a a concurat alături de elevi de clasa a V-a la categoria A1, obţinând 98 de puncte din 100, relatează adevărul.ro.

© Photo: adevarul.ro Елена Жидэнашу на олимпиаде по русскому языку

Elena mărturiseşte că s-a îndrăgostit de limba rusă în timpul unui turneu de karate şi îşi doreşte să ajungă să studieze la Moscova.

”Totul a început atunci când am fost la un campionat de karate, în Chişinău. Atunci am auzit pentru prima oară cum sună limba rusă. Din acea clipă mi-am dorit foarte mult să învăţ acestă limbă. Nu după mult timp, am rugat-o pe mama să-mi caute o profesoară, care să mă înveţe limba rusă. Aşa am cunoscut-o pe doamna profesoară Eugenia Creţanu. Cu doamna am început să desluşesc tainele limbii ruse. Nici nu apucasem s-o cunosc pe doamna aşa de bine, că deja o consideram o prietenă”, povesteşte Elena Jidănaşu.

Elena Jidănaşu a început să studieze limba rusă din toamna anului 2016, când era în clasa I. Ea urmează să urce din nou pe scenă pe 15 Martie, când va participa un un concurs de recitări organizat de Centrul Cultural Rus din Bucureşti.