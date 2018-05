Moldova - în finala Eurovision 2018

CHIȘINĂU, 11 mai — Sputnik. Reprezentanta Republicii Moldova, trupa DoReDoS, s-a calificat cu melodia „My Lucky Day", în cea de-a doua semifinală Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc joi seară, la Lisabona.

Reprezentanta României, trupa The Humans, care a interpretat melodia „Goodbye" în cea de-a doua semifinală a competiţiei, nu s-a calificat în finala concursului.

Ţările care s-au calificat joi în finală, alături de Moldova, sunt Serbia, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia şi Olanda.

Moldova a intrat în competiţie pe poziţia a șaptea, în prima parte a semifinalei, care a fost deschisă de reprezentatul Norvegiei, Alexander Rybak, cu piesa „That's How You Write A Song". Rybak a câştigat ediţia din 2009 a concursului Eurovision, în care a reprezentat Norvegia cu melodia „Fairytale".

În concurs au urmat: Serbia (Sanja Ilić & Balkanika, „Nova Deca"), San Marino (Jessika featuring Jenifer Brening, „Who We Are"), Danemarca (Rasmussen, „Higher Ground"), Rusia (Julia Samoylova, „I Won't Break"), Moldova (DoReDoS, „My Lucky Day"), Olanda (Waylon, „Outlaw In 'Em"), Australia (Jessica Mauboy, „We Got Love"), Georgia (Ethno-Jazz Band Iriao, „For You"), Polonia (Gromee feat. Lukas Meijer, „Light Me Up"), Malta (Christabelle, „Taboo"), Ungaria (AWS, „Viszlát Nyár"), Letonia (Laura Rizzotto, „Funny Girl"), Suedia (Benjamin Ingrosso, „Dance You Off"), Muntenegru (Vanja Radovanović, „Inje"), Slovenia (Lea Sirk, „Hvala, ne!") şi Ucraina (MELOVIN, „Under The Ladder").

Trupa DoReDoS din Moldova la Eurovision Song Contest 2018 © Sputnik / Владимир Астапкович

Lista finaliştilor după etapa de joi seară a concursului a fost decisă de fanii din cele 18 ţări repartizate în cea de-a doua semifinală şi cei din Itala, Franţa şi Germania (în proporţie de 50%) şi de juriile de specialitate din 20 de ţări (în proporţie de 50%). Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare — Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia — sunt calificate, alături de ţara gazdă, Portugalia, direct în finală.

După prima semifinală Eurovision 2018, s-au calificat: Austria (Cesár Sampson, „ Nobody But You"), Estonia (Elina Nechayeva, „La Forza"), Cipru (Eleni Foureira, „Fuego"), Lituania (Ieva Zasimauskaitė, „When We're Old"), Israel (Netta, „Toy"), Cehia (Mikolas Josef, „Lie To Me"), Bulgaria (Equinox, „Bones"), Albania (Eugent Bushpepa, „Mall"), Finlanda (Saara Aalto, „Monsters") şi Irlanda (Ryan O'Shaughnessy, „Together").

Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai.