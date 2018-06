„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării

CHIŞINĂU, 9 iun — Sputnik. În ajunul Zilei Rusiei, grupul media „Rossiya Segodnya", în comun cu Centrul Rus pentru Ştiinţă şi Cultură în România, a prezentat, la Bucureşti, în formatul unei expoziţii în aer liber, capitole ale proiectului multimedia despre ţară.

Potrivit Serviciului de Presă al MIA „Rossiya Segodnya", expoziția a fost inaugurată la Muzeul Național al Satului „Dmitrie Gusti", unul din locurile de recreere preferate ale locuitorilor şi oaspeţilor capitalei româneşti.

© Sputnik / La Bucureşti a fost inaugurat Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură

Fiecare capitol al proiectului „Rusia. Teritoriul prezentului" prezintă o relatare unică separată începând cu tradiţiile seculare ale şamanilor şi enigmele Munţilor Altai şi până la viaţa Silicon Valley din Rusia şi a Colosseumului Siberian — Innopolisul futurist şi Teatrului de Operă din Novosibirsk. Împreună, aceste relatări, realizate de reporterii MIA „Rossiya Segodnya", unii dintre cei mai buni fotografi din lume, constituie un portret al Rusiei moderne. Expoziţia este deschisă până la 23 iunie la Muzeul Satului, în orele de lucru ale muzeului (Bucureşti, Şos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, de la 9:00 până la 19:00).

La deschiderea expoziției, Oksana Oleinik, şefa departamentului proiectelor vizuale al MIA „Rossiya Segodnya", a declarat: „Suntem bucuroşi să oferim vizitatorilor din întreaga lume oportunitatea de a vedea frumuseţea şi succesul Rusiei moderne prin intermediul obiectivului fotografilor talentaţi ai Agenţiei. Prin intermediul proiectului „Rusia. Teritoriul prezentului", oamenii de diferite naționalități au posibilitatea de a-şi schimba nu numai imaginea despre ţara noastră, ci şi atitudinea faţă de ea".

De asemenea, Natalia Mujennikova, directorul Centrului Rus pentru Ştiinţă şi Cultură din Bucureşti, a menţionat: „Pentru noi este un mare succes posibilitatea de a coopera pe termen lung cu MIA „Rossiya Segodnya" în cadrul unor diverse proiecte. Cooperarea, începută cu un an în urmă, continuă cu succes în cadrul unor expoziţii ale Centrului Rus pentru Ştiinţă şi Cultură. În ultimul an am organizat deja mai mult de cinci expoziţii. Cred că expoziţia actuală este o continuare demnă a cooperării noastre, iar fiecare din blocurile ei tematice este un fel de mediator în dialogul culturilor, care ajută oamenii din diferite ţări să se înţeleagă mai bine unul pe altul", a declarat Natalia Mujennikova.

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Alexandr Kryazhev

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Vladimir Pesnya

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Alexandr Kryazhev

„Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Malgavko 1 / 6 © Photo : Rossiya Segodnya / Alexey Filippov „Rossiya Segodnya” a prezentat la Bucureşti un portret fotografic al ţării

Noile fotografii demonstrează tehnologii noi împreună cu natura unică, în care tradițiile seculare coexistă cu noi proiecte din domeniul culturii. Artizanatul şi descoperirile ştiinţifice, sporturile extreme, istoriile oamenilor simplii şi mediul lor de viaţă reprezintă un caleidoscop al imaginilor Rusiei moderne. Fotografiile proiectului sunt disponibile şi pe portalul MIA „Rossiya Segodnya" ria.ru. Printre autori se numără laureaţi ai premiului Oskar în domeniul fotografiilor, premiului World Press Photo Photojournalism, Sony World Photography Award, Picture of the Year, International Photography Awards, Sportfolio Festival — Ilia Pitalev, Aleksei Filippov, Bladimir Astapkovici, Grigori Sâsoev şi mulţi alţii, mai precizează Serviciul de Presă al MIA „Rossiya Segodnya".

Seviciul foto al MIA „Rossiya Segodnya"

Serviciul foto este un departament al MIA „Rossiya Segodnya" care se dezvoltă dinamic. El reuneşte cel mai bun personal şi resurse care creează noile tendinţe din fotojurnalism. Asigurând livrarea promtă a conţinutului fotografic din întreaga lume, direcţia prezintă evenimente globale şi ruseştri din domeniul politicii, economiei, culturii şi sportului.

Serviciul foto al MIA „Rossiya Segodnya" livrează 1000 de fotografii pe zi cu descrieri în conformitate cu standardele internaţionale IPTC, în formate pentru imprimare, internet şi reţele sociale. Sistemul unic de lansare foto „Blitz", dezvoltat de specialiştii MIA „Rossiya Segodnya", permite livrarea în decurs de 90 de secunde în banca de fotografii a cadrelor cu meta-date, ceea ce reprezintă un record absolut în rândul agenţiilor mondiale.

Serviciul foto al MIA „Rossiya Segodnya" a fost agenţia foto a evenimentelor semnificative de stat şi de afaceri din ultimii ani, a evenimentelor sportive la nivel regional şi mondial. Printre acestea — SPIEF — 2011 şi 2010, Campionatul Mondial de Nataţie 2015 de la Kazan, Jocurile Olimpice şi Paralimpice 2014 de la Soci, Universiada Mondială de vară 2013 de la Kazan.

Corespondenţii MIA „Rossiya Segodnya" sunt laureaţi ai unor prestigioase concursuri de fotografii internaţiuonale şi ruseşti: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award, (Sony WPA); Concursul pentru cel mai bun fotoreportaj despre Moscova „Camera de argint", Festivalul de jurnalism sportiv „Energia victoriilor".