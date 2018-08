Tablouri care schimbă destine. Ce se întâmplă cu oamenii care le procură

Jurnalista Gutiera Prodan a început să picteze, acum nouă ani. A descoperit această pasiune, neașteptat, în timpul unei călătorii în India. De atunci, a făcut zeci de tablouri, care au atras atenția criticilor de artă renumiți și cetățenilor de rând, din țară și de peste hotare. Gutiera Prodan a vorbit despre experiența prin care a trecut în cadrul emisiunii ”Sputnik Matinal”.

"Am participat la un simpozion de artă, alături de 80 cei mai mari pictori și sculptori din lume. Am ajuns din întâmplare și eram singurul jurnalist. Am mers în locul unei pictorițe din România. Am fost încurajată să pictez. Am descoperit imediat că îmi place să pictez și că îmi reușește cu dexteritate. Pentru mine a fost o revelație", a povestit Gutiera Prodan.

Picturile Gutierei Prodan au fost expuse la una dintre cele mai prestigioase galerii din Paris. Tablourile au atras atenția criticilor de artă și vizitatorilor. Șase dintre lucrări au fost cumpărate în doar o săptămână.

"Patroana galeriei a fost surprinsă. Ea mi-a spus din start să nu mă întristez dacă nu voi reuși să vând nicio lucrare. Mi-a explicat că aceasta este firesc, deoarece la Paris vin mulți artiști să-și expună tablourile".

Tablourile Gutierei Prodan emană energie pozitvă. Faptul este confirmat de mai multe persoane, care păstrează în locuințe lucrările artistei.

" Pun suflet și emoții în fiecare lucrare. Știu că prin intermediul lucrărilor transmită multă energie pozitivă tuturor membrilor familiilor. Mulți mi-au spus că viața lor s-a schimbat spre bine, după ce au cumpărat tablourile mele", a mărsturisit Gutiera Prodan.

Ce miracole s-au întâmplat în viața Gutierei Prodan, după ce a descoperit pasiunea de a picta, aflați din interviul audio atașat.

Autor: Maria Dimineț