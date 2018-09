Sputnik a anunțat câștigătoarea celei de-a doua ediții a proiectului "Îmbracă o ie..."

"Îmbracă o ie și înregistrează un video în care ne spui cu mândrie de ce iubești Moldova. Postează filmulețul pe o rețea de socializare, provoacă-ți și alți prieteni să facă la fel, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Trimite link-ul către pagina noastră de Facebook — Radio Sputnik Moldova sau Sputnik Moldova. Iar Sputnik Moldova va oferi în dar o ie autorului celui mai frumos filmuleț" — acesta a fost mesajul cu care Sputnik Moldova a venit către toți oamenii ce-și iubesc țara și portul popular.

În vârstă de doar cinci ani, Valentina Avram a răspuns acestei provocări, mai mult decât atât a devenit și câștigătoare.

Invitate în studioul Radio Sputnik Moldova, mica câștigătoare Valentina Avram alături de mama sa, Mariana Avram, au relatat cum le-a venit ideea să creeze filmulețul care a impresionat publicul.

"Această provocare am văzut-o pe Facebook și ne-am gândit să ne încercăm norocul și să participăm la concurs. Am compus cinci versuri în care am specificat de ce iubim Moldova. Valentina le-a învățat și le-a recitat cu mare bucurie și cu multă îndrăzneală. Am primit vestea că Valentina este câștigătoarea concursului atunci când eram la mare. Eram nespus de fericiți și chiar săream în sus de bucurie", a spus Mariana Avram, mama câștigătoarei.

Amintim că câștigătorii primei ediții "Îmbracă o ie și spune cu mândrie de ce iubești Moldova" au fost: interpreta Stela Botez, jurnalista Diana Josu-Braniște și Sebastian Braniște, fiul jurnalistei, care a primit în dar de la Sputnik Moldova o minge.

Autor: Cristina Baș