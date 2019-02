Filme noi 2019: Cele mai așteptate pelicule ale anului - trailer-urile oficiale (Video)

Pasionații de film așteaptă cu sufletul la gură să apară pe ecrane producția ”Glass”, în rolurile principale producându-se îndrăgiții actori Bruce Willis și Samuel L. Jackson.

Cei care adoră comediile se vor putea delecta în acest an cu o nouă producție, este vorba de filmul ”The Upside”, o comedie emoționantă care reflectă prietenia dintre un bărbat bogat, rămas paralizat în urma unui accident, și îngrijitorul său, un tânăr recent eliberat din închisoare.În 2019 continuă seria filmelor inspirate din basmele Disney, anul acesta apare pe ecrane filmul ”Dumbo”. Distribuția este una de milioane, cu Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green și Michael Keaton în prim-plan.”Dark Phoenix” este la fel un film care a stârnit interesul multora, este un nou capitol din seria X-Men. În rolul centrat va juca actrița din Game of Thrones, Sophie Turner.Tot în 2019 va fi lansat și filmul ”Men In Black”, de această dată actorii Will Smith si Tommy Lee Jones nu vor mai juca. Locul lui Will Smith este luat de o femeie. Actriţa Tessa Thompson şi actorul Chris Hemsworth sunt cei care vor juca în rolurile principale într-un nou episod de aventură cu detectivi şi extratereştii. Premiera filmului ar trebui să aibă loc pe 17 mai 2019.Printre filmele care vor fi lansate în 2019 se numără și o adaptare cinematografică a unuia dintre cele mai iubite desene animate, ”Lion King” (Regele Leu). Premiera filmului, potrivit Disney, va fi pe 19 iulie 2019.

Printre cele mai așteptate pelicule cinematografice ale acestui an se numără și ”Once Upon a Time in Hollywood”, regizat de Quentin Tarantino, în care joacă actori cunoscuți ca Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning, Michael Madsen, Kurt Russelt sau Burt Reynolds. “Once Upon a Time in Hollywood” va rula în cinematografe din 9 august 2019.

