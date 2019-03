Așa ceva nu s-a mai întâmplat: În Chișinău este pusă în circulație o nouă valută

CHIȘINĂU, 21 mart – Sputnik. Cei care vor să-și ia cafeaua de dimineață într-un local din Capitală nu o vor mai putea cumpăra cu bani.

De Ziua Internațională a Poeziei, administratorii a aproximativ 30 de cafenele din Chișinău, dar și din alte câteva localități din țară, au decis că leii, dolarii, euro și alte valute se devalorizează temporar, iar în circulație este pusă o nouă monedă – poezia.

De la ora 8 dimineața și până la ora 11 seara, în cadrul proiectului "Pay with a Poem", vă veți putea plăti cafeaua recitând o poezie.

Chișinău

• Mi Piace – Str. Trandafirilor 4

• JAZZ Hotel Chisinau – Str. Vlaicu Pârcălab 72

• Creme de la Creme – Str. Alexandru cel Bun 98A

• New York Restaurant & Bar ( Radisson Blu Leogrand Hotel) – Str. Mitropolit Varlaam 77

• Fishka p&p party bar – Blvd. Dacia 31

• EcoSport GYM – Str. Alexei Mateevici 113/2

• Restaurant Big Deal – Str. Mitropolit Varlaam 69A

• Rozmarin Cafe – Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202

• Robin Pub Restaurant – Str. Alexandru cel Bun 83

• SportPark – Str. Nicolae Dimo 32

• Inside Bar – Str. Mihai Sadoveanu 20/1

• Librăria Bestseller – Str. Drumul Viilor 36/1

• Ciao Cacao – Str. Arborilor 21 (shopping center ”Malldova”)

• Julius Meinl Coffee TO GO – Str. Arborilor 21, (shopping center ”Malldova”, zona Recepție )• King Coffee TO GO – Str. Calea Ieşilor 10

• Cloud Cafe – Str. Negruzzi 2/4

• OPA Greek Cafe – Str. Mihai Eminescu 55

• Restaurant Vila Nouă – Str. Ginta Latină 5/3

• Wine MD/Sala de degustare – Str. Șciusev 62

• Teatrul Geneza Art/Coffee Point – Str. Alexei Mateevici 109/1

• Poetry Coffee Shop – Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 119

• Parol Restaurant – Str. Vasile Alecsandri 111

• Best Western Plus Flowers Hotel – Str. Anestiade 7

Bălți

• Wine House – Str. Alexandru Cel Bun 5

• Django Club – Str. Nicolae Iorga 11/3 (shopping center “Plaza”)

Sângerei

• Hermes Prive – Str. Independenţei 136Bor. UNGHENI

• Casa Sărbătorii Ungheni – Str. Națională 19

Район Штефан-Водэ

• Chateau Purcari – s. Purcari

• Et Cetera Winery – s. Crocmaz

Cimișlia

• Autoland – Str. Ștefan cel Mare 117

Cahul

• Escobar – Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu 3• Basillik – Str. Prospectul Republicii 15/16