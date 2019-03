O tânără interpretă din Moldova i-a făcut să plângă pe jurați la un concurs din Moscova

Chișinău, 25 mart - Sputnik. Tânăra de 15 ani din Republica Moldova Emilia Istrate i-a cucerit pe membrii juriului prestigiosului concurs "Голос. Дети", care este produs de Canalul Unu din Rusia.

Pentru audițiile pe nevăzute, Emilia a ales să cânte romanța țigănească "Солнышко" din filmul “O tabără urcă la cer” al marelui regizor Emil Loteanu.

Prin felul în care a interpretat această melodie, Emilia Istrate i-a cucerit pe membrii juriului: Svetlana Loboda, Valerii Meladze și Pelaghia.

În mod paradoxal, deși au fost cuceriți de maniera interpretativă a tinereii noastre conaționale, iar Svetlana Loboda chiar a vărsat o lacrimă de emoții, niciunul dintre jurați nu s-a întors.

Loboda a recunoscut că a făcut o greșeală.

"Am impresia că noi am făcut o mare greșeală că nu am luat (pentru participarea în continuare în concurs-n.n.) această fată. Cum s-a putut asta întâmpla? O vom face data viitoare. Nu te întrista, eu sunt mai tristă decât tine”, a declarant cu regret Loboda.

După care Pelaghia i-a propus să cânte împreună un fragment din respectiva romanță.

În culise, Emilia Istrate era susținută de Anna Odobescu, învingătoarea în concursul național Eurovision-2019, care va reprezenta Republica Moldova la etapa internațională.

Anterior Emilia Istrate a participat la un concurs analogic din Ucraina. Ea a interpretat acolo “Hora din Moldova”, o piesă grea cu care Nelly Ciobanu a participat la Eurovision. La concursul din Ucraina, Emilia Istrati a a evoluat în echipa Tinei Karoli.