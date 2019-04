Ala Pugaciova la 70 de ani: Misterul popularității - Video

CHIȘINĂU, 15 apr – Sputnik. Astăzi Ala Pugaciova își sărbătorește jubileul de 70 de ani. Cu această ocazie, peste două zile, interpreta își va prezenta primul concert solo din ultimii zece ani.

„Niciodată nu am avut senzația că nu am deschis ușa care trebuia, nu, totul este corect, eu eram ghidată. Pur și simplu, mi se deschideau cerurile. Mie mi s-a încredințat această mare misiune. Eu doream, pur și simplu, să-l fac fericit pe cineva, cel puțin pentru două ore, iar în sală am avut întotdeauna oameni fericiți!”, a menționat interpreta într-un interviu.

Ala Pugaciova s-a născut la Moscova în 1949. A început să facă muzică chiar din copilărie. Deja la cinci ani și-a făcut prima apariție în scenă, iar la 16 ani a plecat în primul său turneu.

© Sputnik / Антон Денисов Ala Pugciova și Maxim Galkin

De-a lungul carierei, Pugaciova a înregistrat peste 500 de compoziții, a concertat cu succes în Rusia și peste hotare. Milioane de fani cunosc pe de rost șlagărele sale „Arlechinul”, „Milioane de trandafiri”, „Femeia care cântă”, „Primadona”, „Madam Broșkina” și altele.

Pugaciova a jucat un rol important în viața multor interpreți și formații din Rusia.

Revenirea în scenă

Primadona estradei ruse își va marca jubileul printr-o revenire grandioasă în scenă: pe 17 aprilie, la palatul Kremlinului, va avea loc concertul „Ala Pugaciova. P. S.”. În anul 2010, artista a declarat că nu va mai întreprinde turnee, iar de atunci nu a mai prezentat nici un concert solo.

Fanii au început să procure biletele chiar în primele ore după ce au fost puse în vânzare. Interpreta ține în mare secret detaliile cu privire la concert.

Potrivit criticului muzical Aleksandr Beleaev, revenirea Alei Puigaciova în scenă va fi, fără îndoială, una spectaculoasă.

Orice apariție a interpretei provoacă senzație



În galaxia starurilor estradei ruse, Pugaciova deține locul de regină: orice evoluție, interviu, apariție pe ecran provoacă întotdeauna senzație. Ea muncește ca și până acum, iar uneori improvizează pentru cei apropiați. Fanii pot vedea anumite înregistrări din viața de zi cu zi a artistei în postările de pe Instagram ale soțului artistei, Maxim Galkin.

© Sputnik / Игорь Михалев Interprții Ala Pugaciova și Filip Kirkorov

Artista are tot: zeci de hituri lansate de-a lungul timpului, o familie mare și un cerc de prieteni apropiați, o mulțime de fani sinceri și devotați. Și s-ar părea că deja ar putea să stea liniștită. Însă Pugaciova uimește din nou: cu o nouă imagine, cu un nou show grandios la care muncește de mai mult timp. Pentru că anume aceasta este trăsătura care o caracterizează pe deplin: dragostea și devotamentul pentru ceea ce a făcut de-a lungul întregii sale vieți.

