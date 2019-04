Cele mai frumoase mesaje de Florii – urări pentru cei care îşi serbează ziua onomastică

BUCUREŞTI, 21 apr – Sputnik, Doina Crainic. Semnificaţia creştină a acestei sărbători este înaintarea lui Hristos spre jertfa de pe cruce. „Hristos putea să evite moartea, însă o primește de bună voie pentru a o birui. Lui nu-i este impusă moartea ca o necesitate, așa cum ne este impusă nouă. De aceea El moare pentru alții, nu pentru Sine. El nu avea păcatul imprimat în firea Sa, ca noi toți, pentru că S-a născut ca om prin voia Sa”, potrivit crestinortodox.ro.

Pentru cei care îşi serbează mâine ziua oferim o selecţie cu cele mai frumoase urări şi mesaje de felicitare:

„Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim”.

„Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubita şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!”

„Cu ocazia acestei zile în care mai adaugi un trandafir în buchetul vieții,îți urez să ai parte de tot ce îți dorești de la viață: dragoste, bucurii, gânduri senine, lumina în suflet, speranța într-un viitor mai bun și un sincer și călduros LA MULȚI ANI!”

„Există flori în grădină, există flori în parc, dar niciuna nu mi se pare atât de specială că ține. Ești cea mai frumoasă floare din viață mea și te iubesc enorm. Pentru că ești minunată, toate florile din lume urează La mulți ani! unei alte flori.”

„Floarea mea, fireşte, un trecător de rând ar crede că-i asemenea [tuturor celorlalte]. Ea însă, singură, e mai de preţ decât toate laolaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea. Fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă. Fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul. Fiindcă pentru ea am ucis eu omizile, în afară doar de câteva, pentru fluturi. Fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea, ori cum se lăuda, ori câteodată chiar cum tăcea. Fiindcă e floarea mea” (Antoine de Saint Exupery, Micul Prinţ) La mulţi ani pentru cea mai frumoasa floare dintre flori!

„Pentru că mă iubeşti cu gingăşia unui ghiocel, cu pasiunea unui trandafir şi căldura unei flori de câmp. Pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează La mulţi ani!”

„Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele!”

„Un trandafir s-a ataşat la buchetul vietii tale. Fie ca el să înflorească mai frumos şi plin de sănătate decât cei pe care ii ai deja în buchet!”