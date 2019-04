Destinul tragic al unei balerine de la Teatrul Balşoi din Moscova. Mărturii EXCLUSIVE

CHIȘINĂU, 28 apr – Sputnik, Silvia Zavadovschi. „Ea – o balerină de succes, așa cum doar dansatoarele de la Teatrul Balşoi din Moscova pot fi. El – cel mai bun balerin de la Opera din Paris. Perechea ideală pentru un renumit concurs din Londra. Doar că ea suferă un accident în urma căruia nu mai poate urca pe scenă și... finalul este tragic”.

Este scenariul filmului „7 vicii” în care va juca moldoveanca Mărioara-Dumitrița Cheptene, Tripla Campioana Mondială la Dans Sportiv.

Desigur, tânăra din țara noastră a obținut rolul principal și va juca în film alături de partenerul ei de dans și viața, Steeve Gaudet.

Mărturisirile au fost făcute în cadrul emisiunii „Intersecții”, de la Radio Sputnik Moldova.

„Da, am obținut rolul principal în filmul „7 vicii”. Eu voi reîncarna rolul unei balerine de la Teatrul Balşoi din Moscova, iar Steeve (n.r. partenerul ei de dans și logodnicul ei) va reîncarna personajul celui mai bun balerin de la Opera din Pariş. Împreuna vom juca pentru o piesă în Londra, însă eu voi suferi un accident și nu voi mai putea dansa. Finalul este foarte tragic, el mă aruncă de pe podul Alexandru din Pariş, dar mie îmi plac finalurile tragice”, a mărturisit Mărioara-Dumitrița Cheptene pentru Radio Sputnik Moldova.

Lungmetrajul va fi tradus în șapte limbi și va fi prezentat la festivalul de la Cannes 2020. Pelicula va reflecta cum gloria, orgoliul, talentul, perseverența, dar și alte vicii dictează destinul celebrităților.

Cert este că și în viața reală Mărioara-Dumitrița Cheptene este o dansatoare cu nume mare. Este Triplă Campioană Mondială la Dans Sportiv, iar recent a obținut și titlul de arbitru de categorie internațională. Recunoaște că este mai cunoscută în Franța, acolo unde se află de mai bine de opt ani, dar nu uită de unde a pornit, iar dacă ar fi pusă în situația să o ia de la capăt, ar parcurge exact același drum.

Cât e de ușor sau dificil să atingi succesul, dar și cât de lung este drumul din satul Recea, raionul Strășeni, și până în Paris, Franța, aflați de la Mărioara-Dumitrița Cheptene în interviul ce urmează.

Este adevărat că nu-ţi imaginezi viaţa fără dans?

„Este adevărat. Dacă inițial nu conștientizam acest lucru, pe parcursul anilor, când făceam unele pauze în carieră, realizam că fără dans nu puteam trăi. Asta m-a determinat să continui să dansez. Când partenerul meu de dans, Sergiu Coropceanu, cu care aveam rezultate frumoase, a părăsit lumea dansului a fost foarte greu, deoarece eram obișnuită cu un anumit ritm, cu un anumit stil de viață. Am încercat să fac altceva, dar nu mi-a reușit, deoarece eu nu pot fără dans”, spune Mărioara-Dumitrița Cheptene.

Despărțirea de cel cu care a trăit la propriu pe ringul de dans a fost foarte dificilă pentru Mărioara-Dumitrița Cheptene. Procesul de identificare a unui partener de dans de același nivel și cu aceleași viziuni a fost anevoios, dar, într-un final, a dat rezultat.

„După ce Sergiu s-a retras, mi-a fost foarte greu, deoarece eu nu găseam un partene de același nivel cu mine. Am început să caut parteneri în diferite țări, desigur, pe un site specializat, mergeam la probe, dar nu mi se potrivea niciunul. Desigur că eu îmi căutam partener după categorie. Plus că eu am câteva cerinţe peste care nu pot să trec, cum ar fi perseverența, responsabilitatea, dar și ce își dorește partenerul”, adaugă Mărioara-Dumitrița Cheptene.

Cum s-a produs întâlnirea cu cel cu care dansezi și care îți este logodnic?

„După lungi căutări, când îmi erau pierdute toate speranțele am văzut anunțul lui Steeve. Noi ne cunoșteam deja, deoarece el reprezenta Franta la mondiale, iar eu - Moldova. Partenera lui a lăsat dansurile. Am zis bine. Merg într-o mică vacanță la Pariş și voi face o probă cu Steeve. Rezultatul a fost peste așteptări”.

Ce avea el și nu aveau alți parteneri?

„Corespundea nivelului și criteriilor de dans. El făcea 10 dansuri, la fel ca și mine. Înălțimea corespunde perfect, iar el este responsabil și muncitor, exact așa cum eu căutam. Desigur, și orașul îmi convenea. Din Pariş este foarte ușor să ajungi la competiții în diferite țări”.

Din 2012, când l-a găsit pe Steeve, Marioara a început să trăiască din nou, desigur, pe ringul de dans. Au urmat șapte ani de competiții la nivel mondial și show-uri televizate, iar în decembrie 2018 cei doi au decis că este momentul să se retragă.

„În luna decembrie a anului trecut am avut ultima competiţie. Examenul pentru arbitru de categorie internațională nu a fost dificil, chiar deloc nu a fost greu. Doar că a fost chiar a doua zi după campionatul mondial. Desigur că l-am luat”

Și acum ești arbitru de categorie internațională?

„Da, doar că un an de la examen nu ai voie să profesezi din considerentul că nu este corect față de colegii cu care până ieri concurai în ring”

Ce înseamnă să fii arbitru de categorie internațională?

„Federația Mondială de Dans Sportiv are mai mulți arbitri. Acești arbitri sunt repartizați la diferite concursuri în diferite țări pentru a arbitra”

Acum, te simți împlinită de nivelul pe care l-ai atins?

„Pe plan profesional am ajuns exact unde mi-am dorit. Aș vrea să le mulţumesc părinţilor și dascălilor mei Svetlana Guzun pentru tot ce au făcut pentru mine. Și în plan personal nu am de ce să mă plâng, mai ales că recent am obținut și cetățenia franceză. Desigur, nu am renunțat la cetățenia moldovenească”

Faptul că cineva dansează și tu stai în spatele ringului, nu-ți trezește sentimente de regret că nu eşti acolo, în ring?

„Nu, deoarece fac acest sport de la vârsta de 7 ani și, recunosc, la un moment dat obosești de acest ritm. Plus că eu am obținut ce mi-am dorit. Era timpul să mă retrag. Dar vreau să precizez că noi ne-am retras doar din competiții nu și din show-urile pe care le avem. Noi continuăm să dansăm, doar că nu avem o cifră pe spate, nu avem un dosar și 10 arbitri care stau cu ochii pe tine”; adaugă Mărioara.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Dansatorii moldoveni au urcat pe podium la Campionatul Mondial de Dans Sportiv

Viața ta poate fi divizat în două părți - Până la Franța și după. Unde te simți mai aproape de tine, de dorințele tale, de ceea ce te face fericită?

„Cel mai mult mă încarc cu energie pozitivă la părinţi, la Recea. Dar m-am obișnuit să mă simt bine și în țările în care plec. Modul de viaţa pe care l-am avut de mica m-a învățat să mă simt bine acolo unde mă aflu. Oricum, dacă e să fac o comparație, cel mai bine mă simt la Recea”

Ce a rămas în satul Recea pentru tine?

„Părinții, casa părintească. Toate amintirile, copilăria mea, mirosul ierbii, satul. Eu a avut mulți ani viză de reședință în Recea, chiar și când eram elevă aici, în Chișinău. Eu merg la părinți ori de câte ori a posibilitatea, fiindcă viața mea este acolo”.

Dacă e să facem o comparație între școala de dans din Franța și cea din Moldova. La ce nivel este dansul sportiv în Franța?

„Dansul sportiv din Franța este la un nivel mai slab decât cel din Republica Moldova. Chiar dacă Franța este mai dezvoltată, la capitolul dans sportiv ei au ce învăța de la noi. Voi avea mult de lucru cu echipele pe care le am. Plus că la ei și sistemul de învățământ este mai dificil. Copiii stau la oră până la ora 18.00 și nu prea au timp pentru alte activități. Și mai sunt puțin și lenoși... E complicat dar este o provocare pentru noi. Țara noastră are cu ce se mândri la capitolul dans sportiv. Țin să le mulțumesc încă o dată dlor Petru și Svetlana Guzun, pentru tot ce ne-au învățat”.

Ce faci acum în Franța?

„Împreună cu Steeve antrenez mai multe perechi de tineri. Lucrăm împreună 24 din 24 de ore. Mai suntem implicați și în diferite proiecte și show-uri, iar recent am obținut și acele roluri pentru filmul 7 vicii de care v-am vorbit”.

Care este cheia succesului în lumea dansului, cum e să fii logodită cu un francez, dar și ce spune Steeve Gaudet despre moldoveanca noastră, aflați în interviul VIDEO atașat.