Rușinos: Ce fac vizitatorii moldoveni în Cetatea Soroca

Chișinău, 10 mai – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Cetatea Sorocii este vizitată anual de către 20 de mii de turiști localnici și străini care parcurg mii de kilometri doar pentru a vedea în realitatea bijuteria medievală.

Și dacă turiștii străini ascultă cu atenție cele povestite de muzeograful cetățenii, Nicolae Bulat, cu regret, unii vizitatori din țara noastră sunt mai interesați de istoria obiectivului turistic și nu fac decât să aducă stricăciuni fortăreței.

„De la renovare și până astăzi am avut mulți vizitatori. Anul 2015 chiar a fost un an foarte dificil, fluxul de turiști a fost cam mare. Ulterior, lucrurile s-au liniștit. Și avem în jur de 20 de mii de vizitatori pe an. Este o cifră optimă. Problema este că vizitatorul nostru nu are educația necesară”, a declarat directorul Complexului Cetatea Sorocii, Nicolae Bulat, în cadrul emisiunii „Intersecții”de la Radio Sputnik Moldova.

Ghidul cetății, Nicolae Bulat, se arată nedumerit de acțiunile unor vizitatori.

„Pe noi ne deranjează foarte mult atitudinea unor vizitatori. Unii au spart felinarele, alții au scris pe ziduri și au rupt unele garduri. Și asta nu au făcut-o turiștii străini sau cineva venit de pe Lună sau de pe Marte, ci vizitatorii noștri, cei din Republica Moldova. Generațiile trecute au creat, iar noi, pe lângă faptul că nu creăm nimic, mai și distrugem ce a mai rămas”, adaugă Nicolae Bulat.

Întrebat dacă știe ce stă în spatele acestui comportament condamnabil al unor vizitatori, Nicolae Bulat a răspuns franc.

© Sputnik / Rodion PROCA „Noaptea Muzeelor” în Cetatea Sorocii 15

„E vorba de lipsă de educație. Noi nu avem șapte ani de acasă. Vizitatorul nostru este foarte iresponsabil și acest lucru poate fi observat nu doar în incinta cetății”, adaugă Nicolae Bulat.

Cetatea Sorocii datează de la mijlocul secolului XVI. Din porunca Voievodului Ștefan cel Mare, în 1499, este înălțată o cetate pătrată din lemn. Între anii 1543-1546, în timpul domniei lui Petru Rareș, cetatea este rezidită din temelie de piatră. De-a lungul timpului, bijuteria a suferit de pe urma ploilor și a umidității. Așa că, în perioada 2013-2015, fortăreața a fost renovată.