Util pentru părinții care vor copii disciplinat și cu rezultate bune la școală!

CHIȘINĂU, 18 mai - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Este cunoscut faptul că dansul este una dintre cele mai distractive forme de activitate fizică pentru cei mici. Pe lângă faptul că această formă de distracție ajuta la modelarea armonioasă a corpului, dansul are un rol desăvârșit în corectarea comportamentului celor mici. Astfel, odată înscriși la cercurile de dans, copiii ajung să fie energici, responsabili și sârguincioși, spune maestrul în coreografie Antip Țarălungă, care a antrenat copii mai bine de 50 de ani.

„Copiii care fac dans ajung oameni, mai buni decât ar putea fi fără a practica această activitatea. Dansul este cel mai bun sport pentru ați păstra sănătatea. Datorită dansului ai o ținută corectă, sângele circulă mai bine, iar inima funcționează mai bine. Și creierul este asigurat cu oxigen. Avem exemple concrete care demonstrează că elevii care dansează au mai multă energie, sunt mai responsabili și au rezultate mai bune la școală”, spune conducătorul artistic al Ansamblului de dansuri populare "Comoara" Antip Țarălungă.

În cei peste 50 de ani de activitate, maestrul s-a convins că orice copil poate dansa, diferența este că unii repetă imediat mișcările, în timp ce altora le vine mai greu să emită, dar cu muncă și răbdare se pot obține rezultate frumoase.

„Copiii sunt diferiți, dar toți sunt talentați. Chiar dacă unii fac mai greu pasul, ei ajung să-l facă mai bine decât alții care a prins din mers. Cel mai interesant este finalul, când vezi că toți ridică în același moment piciorușul sau mâna, îți râde inima de bucurie”, spune cercetătorul științific al Academiei de Științe.

Maestrul spune că dansul poate fi folosit ca un medicament, atât pentru corp, cât și pentru suflet.

„Cât nu ar fi copilul de zburdalnic sau cu spatele încovoiat de la ghiozdan, cu timpul îl corectezi. Dansul popular corectează tot, inclusiv rănile sufletești”, adaugă președintele uniunii coregrafilor din Moldova, Antip Țarălungă.

Cert este că rezultatele bune se obțin cu multă muncă și disciplină.

© Sputnik / Miroslav Rotari Francezii au ce învăța de la noi! Declarațiile Triplei Campioane Mondiale la Dans Sportiv

„Dansul nu este matematică și nici limba română. Fără disciplină nu se poate. Dar și dacă se muncește, rezultatele sunt extraordinare.

Spune că în cei peste 50 de activitate a avut cazuri când discipolii au suferit diferite luxații, dar asta nu l-a speriat, deoarece deține cunoștințele necesare pentru a interveni în cazul excepționale.

„Am avut diferite cazuri și am intervenit prompt de fiecare dată. În primii doi ani de facultate, paralel cu dansul coreografia am învățat anatomia și fiziologia omului. Am învățat în care parte se rotește piciorul și ce trebuie să faci în cazul în care un copil își accidentează piciorul, mânuța sau gâtul. La fel, am învățat cum să corectezi spatele”, adaugă Antip Țarălungă.

Și nu doar discipolii săi au fost cei care au avut nevoie de ajutor.

„Am ajutat chiar și pe mămica unui copil care venea la noi la cerc. Era o mămică care umbla cu capul pe o parte, după ce în urma unui conflict, a fost lovită de soț. Am sfătuit-o să facă radiografie și după ce am văzut care este situația cu vertebrele, i le-am pus la loc. Era foarte recunoscătoare. Copilul ei a dansat la mine până au emigrat în Cehia. M-am întâlnit cu el o dată, întâmplător, peste ani”, adaugă maestrul.

Datorită dansului a cunoscut ce înseamnă împlinirea și tot datorită dansului a cunoscut-o pe cea căreia i-a jurat dragoste veșnică.

© Sputnik / Osmatesco Peste 20 de dansatori moldoveni, în pregătiri pentru Campionatul Mondial de Dans Modern

„Soția mea era eleva mea...(zâmbește). Era atât de frumoasă că nu puteam să nu o observ”.

Cert este că de-a lungul anilor, dansul pe care l-a transmis discipolilor săi, a format și alte cupluri frumoase, la fel ca a lui.

„Imediat după Facultate, în 1981 am început să lucrez. De atunci, generații de copii s-au perindat. Unii deja sunt la pensie. Cert este că am multe cupluri care anterior au fost perechi sau colegi. Prin anii `90 avem cele mai multe familii formate – ambii dansatori sau el - muzicant, iar ea- dansatoare. Mă bucur că aceste familii sunt trainice, cu unii mai păstrăm legătura”.

De menționat este că Antip Țarălungă a absolvit Institutul de Cultură din Leningrad, actualul Saint Petersburg, în 1978. Ce a învățat la Facultatea de Regie și Coreografie, pe care a absolvit-o și nu va uita niciodată, ce lipsește astăzi Moldovei, dar și care sunt planurile pentru viitor, aflați în interviul care va fi atașat mai târziu.