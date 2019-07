Cine este moldoveanul care a ajuns să se învârte printre vedetele de la Hollywood

CHIȘINĂU, 13 iul – Sputnik. Octavian Micleușanu are 42 de ani și este originar din Nisporeni. Deși are doar 18 ani de când s-a stabilit cu traiul în Italia, moldoveanul a reușit să-și facă un nume acolo, iar astăzi se numără printre cei mai apreciațiați fotografi din peninsulă. Recunoaște că meseria nu este cea mai ușoară, dar spune că ceea ce face, o face cu pasiune, motiv pentru care nu simte oboseala.

„Această meserie este foarte frumoasă, dar uneori te solicită mult. De exemplu, la Carnavalul de la Veneția, care durează două săptămâni, la ora 6 dimineața trebuie să fii deja în piață pentru că trebuie să-ți ocupi un loc mai bun. Toată ziua ești mega implicat și asta durează nu o zi sau doua, ci tocmai două săptămâni. Nu mai vorbesc de zecile sau chiar sutele de nopti nedormite. Este o muncă care necesită nu doar talent, ci și implicare, dedicație”, a mărturisit Octavian Micleușanu în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Sputnik Moldova.

Recunoaște că nu prea are timp liber, mereu fiind implicat în diverse activități.

”Mereu merg la expoziții, vernisaje, festivaluri de cinematografie, motiv pentru care nu prea am timp pentru editarea fotografiilor”, spune Octavian Micleușanu.

Pasiunea pentru fotografie o are din adolescență, când făcea fotografie cu un aparat foto cu peliculă.

„Acel aparat foto a însemnat foarte mult pentru mine. Cu el am făcut multe fotografii. Am fotografiat natura, codrii Nisporeniului”, mărturisește Octavian Micleușanu.

Cert este că inclinații pentru fotografie a avut chiar din copilărie.

„Îi mulțumesc mamei mele că m-a dat la școala de arte. Eu eram mic, dar ea a presupus direcția potrivită pentru mine. Recunosc că am avut o pregătire foarte bună la scoala de arte din Nisporeni”, spune fotograful.

După școala generală din Nisporeni a urmat colegiul Republican de Arte din Chișinău, după care a mers la Cluj să-și continuie studiile.

„Orașul Cluj este extraordinar, dar eu am vrut ceva mai mult. Inițial mă gândeam să merg în Franța, după care am renunțat și am optat pentru Italia. Totuși, epoca renașterii este în Italia, această țară este un adevărat muzeu în aer liber. Și să știți că atunci când spun asta nu mă refer doar la Veneția”, subliniază fotograful.

În Italia și-a continuat studiile la Academia de Arte din Veneția, unde l-a cunoscut pe maestrul Guido Cecere.

„Am avut marele noroc să-l am profesor pe Guido Cecere, care m-a învățat adevărata artă”, a declarat fotograful.

Cert este că primii ani petrecuți în peninsulă nu au fost deloc ușori.

„În primii ani am muncit în diferite locuri, deoarece aveam nevoie de bani pentru chirie, pentru cheltuielile de zi cu zi. Am fost și consultant în diferite magazine de haine, am lucrat și în hoteluri, dar am făcut aceste munci doar în perioada studiilor. Ziua mergeam la ore, iar serile munceam”, conchide Octavian Micleușanu.

Iar acest efort a fost depus pentru a-și atinge scopurile.

„Da, a fost greu, dar mi-a reușit. Astăzi fac ceea ce mi-am dorit dintotdeauna”.

Întrebat dacă se fac bani mari din fotografie, artistul a răspuns scurt:

„Da, se fac, dar eu fac fotografie nu pentru bani, ci din pasiune, arta se face din pasiune”, conchide fotograful.

Cert este că pe lângă fotografie, Octavian Micleușanu este pasionat și de pictură, iar de ceva timp practică și meseria de profesor.

„În Italia sunt alte reguli. Pentru a ajunge profesor la Universitate, trebuie mai întâi ca în primii trei ani să înlocuiești alți profesori. Eu acum sunt la etapa asta de primii trei ani. Este o experiență nouă, o experieță care necesită multe cunoștințe, multă pregătire”, adaugă Octavian Micleușanu.

Cum a ajuns Octavian Micleușanu la nunta lui George Clooney, dar și cât este de greu sau ușor să prinzi poze reușite cu vedetele care pășesc pe covorul roșu, aflați în interviul video atașat .