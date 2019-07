Cine-i iubita interpretului Vladimir Fotescu: Pot să vă spun că se numește... - Video

CHIȘINĂU, 20 iul - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Vladimir Fotescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La cei 30 de ani, interpretul spune că se simte realizat și chiar îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că are grijă de el. Spune că niciodată nu i-a fost frică de ani, așa că nu-și ascunde adevărata vârstă.

”Niciodată nu mi-am ascuns vârsta. Fiecare vârstă are partea ei de frumusețe. Anul acesta am ajuns la cea de-a 30-a aniversare. O vârstă frumoasă”, a declarat Vladimir Fotescu în cadrul emisiunii „Intersecții”, de la Radio Sputnik Moldova.

Cert este că de ceva timp vocalistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

”Acum sunt într-o relație... nu prea vreau să vorbesc despre asta. Pot să vă spun că se numește Xenia”, a adăugat Vladimir Fotescu.

Colegul nostru, jurnalistul Andrei Porubin a reușit însă se afle mai multe informații despre iubita lui Vladimir Fotescu.

„Ea este mai mică decât mine cu șase ani. Noi comunicăm practic tot, și ceea ce ține de planul profesional, cât și personal”.

Faptul că este mai mică decât iubitul ei nu o împiedică pe Xenia să fie demnă de această relație.

”O apreciez foarte mult pentru faptul că are caracter. Nu cedează cu ușurință, iar dacă are motive să mă critice o face fără ezitare”, adaugă Vladimir Fotescu.

Fiind întrebat de la cine a moștenit vocea pe care o are, cunoscutul interpret a răspuns franc.

”De la mama, de la tata. Ambii părinți au cântat. Și sora a moștenit acest talent, doar că nu s-a manifestat niciodată. Ea a mers pe direcția dans, deși are auz muzical, are voce”, adaugă Vladimir Fotescu.

Totuși, nu este suficient să ai talent pentru a ajunge pe marile scene, spune Vladimir Foptescu.

”Dacă cineva crede că poate ajunge interpret doar pentru faptul că are talent se înșală. În spatele vocii mele stă foarte multă muncă. Muncă de ani de zile”, conchide interpretul.

Amintim că Vladimir Fotescu a reușit să impresioneze jurații concursului „Vocea Ucrainei” cu piesa lui Joe Cocker - „Now that the magic has hone”.Întrebat dacă se fac bani din muzică, interpretul a răspuns scurt.”Sigur că da. Totul depinde de interpret. Cert este că pe vremuri era mult mai greu”, a conchis Vladimir Fotescu.Care sunt planurile interpretului pentru viitor, dar și care este cel mai mare vis, aflați în interviul video care va fi atașat mai târziu.