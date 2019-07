Creată din pasiune și talent: Lucruri neștiute despre orchestra „Tharmis”

CHIȘINĂU, 28 iul - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Totul este posibil în această viață. Important este să avem scopuri și să muncim mult pentru atingerea loc. De această părere este interpretul Valentin Guzun, cel care a pus temelia cunoscutei orchestre „Tharmis”.

Valentin Guzun spune că a fost pasionat de muzică încă din copilărie, când petrecea ore întregi ascultând melodiile interpreților din țară, dar și de peste hotare, iar ideea de a crea o formație care să aducă ceva deosebit pe piața muzicală din Republica Moldova i-a venit în clasa a X-a, cand asculta muzica popoarelor din Balcani.

„Mie mi-a plăcut dintotdeauna să ascult muzică, muzica diferitor popoare. Prin clasa a X-a am dat de muzica popoarelor din Balcani. Muzica sârbească, bulgărească, macedoneană. Pe atunci m-am apucat să cânt la chitară. Atunci mi-a și venit ideea să formez o trupă care să bucure oamenii, să aducă emoții pozitive”, a declarat Valentin Uzun în cadrul emisiunii „Intersecții” de la Radio Sputnik Moldova.

Interpretul spune că piesele trupei „Tharmis” sunt o combinația dintre muzica popoarelor din Balcani și muzica noastră, tradițională.

„Tatăl meu este de la sud, de la Dunăre. Acolo este o intersecție a popoarelor balcanice. Sunt și bulgari, și sârbi, și greci, și turci. Chiar în satul nostru sunt familii de bulgari, de greci, de turci. Dunărea ne leagă de aceste popoare. Dintotdeauna mi-a plăcut stilul acesta de muzică. Dar eu mai am o pasiune aparte față de folclorul nostru, de tradiții, de ceea ce suntem noi ca neam. Așa că ceea ce cântăm noi este o îmbinare dintre muzica balcanică și cea din Carpați”, a adăugat Valentin Uzun.

Cert este că temelia formației „Tharmis” a fost pusă tocmai în 2007. De atunci, formația a participat la diverse evenimente și concursuri, iar Valentin Uzun a cântat în diferite limbi.

„Am cântat și în limba rusă, și în italiană, și în franceză, și în engleză, și ebraică. Desigur, unele limbi nu le cunosc pentru conversații, dar pentru interpretare intru în esență”, adaugă Valentin Uzun.

Recunoaște că formația „Tharmes” are cu ce se mândri, dar nu se oprește aici. Spune că vrea să ajungă la nivel internațional, astfel încât poporul nostru să fie cunoscut în întreaga lume datorită muzicii pe care o are.

„Acum am idei foarte interesante de a crește și a ajunge la nivel internațional cu muzica noastră, muzica din Carpați. Vreau să pornim acest proiect cu muzică din Ardeal, din Banat, din Dobrogea, din Moldova, din Oltenia, din diferite zone ale neamului nostru. Să fim cunoscuți la nivel internațional”, conchide Valentin Uzun.

Și asta nu e tot. De ceva timp, Valentin Uzun lucrează la scenariul unui desen animat.

„Eu am un scenariu de desen animat de nivel Walt Disney. Mai am câte ceva de lucrat la el. Este vorba despre o fetiță care salvează lumea. Ea este născută într-un sat de la noi. În acest fimuleț se pune accent pe natură și om și relația dintre natură și om. Cert este că natura vede în această fetiță toate calitățile necesare pentru ca ea să salveze lumea. Vreau ca pe fundalul acestui desen să fie muzică autohtonă. Am găsit deja un tânăr de la noi care face desene animate în Franța”, adaugă Valentin Uzun.

Valentin Uzun are o pasiune aparte și față de natură, nu doar față de muzică.

„Eu am absolvit Universitatea Agrară, Facultatea Silvicultură și Grădini Publice. Mie îmi place natura și am această pasiune din copilărie. Vrem ca anul viitor sa organizăm un festival al naturii. Cu banii acumulați sa cumpărăm pământ și să-l împădurim sau să ridicăm o fabrică de reciclare a deșeurilor”, conchide Valentin Uzun.

În ce relații se află interpretul cu fosta soție, dar și cum își păstrează starea de bine, veți putea afla din interviul pe care îl vom publica mai târziu.