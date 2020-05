Orchestră, artiști, juriu: Festivalul online al cântecelor de război

MOSCOVA, 1 mai – Sputnik, Maria Naumenko. Pe 8 mai postul de televiziune Kultura va prezenta semifinala a Festivalului Internațional de Muzică “Dumul spre Ialta”. La sfârșitul lunii aprilie muzicienii finaliști din mai multe țări urmau să ajungă în Crimeea pentru a interpreta în limbile lor materne piese rusești și sovietice despre cel de-Al Doilea Război Mondial.

Însă pandemia de coronavirus COVID-19 a dat peste cap planurile comitetului organizatori, evenimentul urmând să fie organizat în spațiul virtual.

Participanții la semifinală vor evolua direct din casele lor, din diferite puncte ale globului. Compozițiile despre Marele Război pentru Apărarea Patriei, cunoscute publicului larg din fosta URSS, printre care “Tiomnaia Noci”, “Zemleanka”, “Zdes Ptițî ne poiut”, “Juravli”, “Smugleanka” vor fi interpretate în mai multe limbi.

În total au fost depuse peste 157 de solicitări de participare din 37 țări ale lumii. Juriul a selectat peste 15 de seminaliști din Israel, Italia, Letonia, Portugalia, Indonezia, Thailanda, China, Spania, Polonia, Franța, Serbia, Germania, Argentina, Albania și Cuba.

Semifinala concertului festivalului “Drumul spre Ialta” va fi condusă din studioul din Moscova de către Ernest Mackevičius și Tatiana Remezova. Aceștia vor ajuta la coordonarea între concurenți și membrii juriului, care vor participa și ei la eveniment din propriile case.

Rușii vor vedea înregistrarea la postul de televiziune Kultura, iar publicul străin va putea urmări transmisiunea pe contul oficial al Sputnik pe YouTube.

Ideea grandioasă

Principalul dirijor al festivalului “Drumul spre Ialta” a povestit reporterul Sputnik despre modul în care decurg repetițiile orchestrei în regim de autoizolare și despre avantajele unui concert în format online.

Evoluțiile semifinaliștilor vor fi însoțite de o orchestră, care va avea la bază trupa instrumentală feminină OTTA-orchestra într-un format extins. Fetelor din trupei li se vor alătura muzicienii orchestrei simfonice. Printre ei sunt și muzicieni din China, Belarus, Letonia, Thailanda, Coreea de Sud și Ungaria.

Li Otta a povestit că astăzi repetițiile au loc online – în condiții deloc simple.

“În ceea ce privește procesul: desigur, muzica este o substanță vie și are nevoie de o prezență fizică a muzicienilor. Orchestra nu poate exista divizat la o distanță de câteva mile sau kilometri. Se pierde orice energetică. Cu toate acestea, azi viața ne pune alte condiții și noi, alături de alți muzicieni ai Pământului, trecem într-un regim de lucru, utilizând noile tehnologii care în trecut nu le-am folosit. Suntem foarte entuziasmați de ideea festivalului – e una grandioasă! Are o originalitate și proporțiile ei ne oferă noi forți și inspirație. Nu a mai existat așa ceva în lume și suntem fericiți că împreună cu organizatorii suntem părtași la realizarea ei. Acum suntem ocupați în totalitate, nu avem niciun minut liber. Suntem atât de încărcați, creăm atât de activ acum ca niciodată!”

Dirijorul mai precizează că repetiția muzicienilor orchestrei, care asemenea artiștilor, se pregătesc de acasă, nu provoacă niciun fel de probleme cu vecinii, care sunt obișnuiți deja cu niște concerte neplanificate.

“De regulă, viitorii muzicieni profesioniști își încep lecții de la o vârstă de cinci ani. Iată de ce vecinii sunt condamnați nu doar în zilele de autoizolare”, glumește tânăra.

Suntem pe o undă potrivită!

“Când mi s-a propus să particip la orchestrarea compozițiilor militare, am acceptat cu bucurie. Am visat de mai mult timp să lucrez cu un astfel de material. Piesele din perioada de război sunt sincere, pline de bunătate, juste, profunde și, totodată, simple și ajung cu ușurință la inima fiecăruia. Cu alte cuvinte – geniale. A lucra cu un astfel de material este o adevărată plăcere, însă în cazul dat trebuie acționat după principiul “să nu dăunezi”. Cântecele au devenit o clasică pentru toți, însă trebuie să aducem în aranjament și un spirit modern. Când mi-au venit în minte variante de interpretare din partea artiștilor din mai multe state, am simțit un catharsis, uneori plângeam când “culegeam” cântecele... probabil, din cauza unei sentiment de surprindere. Interpretările de către concurenți a pieselor din perioada de război este una pătrunzătoare, se observa că sunt pe unda corectă, în îmbinare cu fonetica limbii lor e un efect incredibil! Desigur, spectatorii vor aprecia acest lucru”, consideră Li Otta.

Formatul online are și niște avantaje

Comitetul organizatoric al festivalului până la ultima clipă spera că se va reuși realizarea ideii unui concert pe viu în Ialta. Însă formatul online a devenit singura posibilitate de a organiza semifinala concursului în ajunul aniversării celor 75 de ani de la Marea Victorie.

Li Otta menționează că cea mai mare dificultate în lucrul online este lipsa contactului, a schimbului energetic cu muzicienii, interpreții și spectatorii. Însă, există și unele avantaje.

”Transmisiunea online este accesibilă oricărei persoane din orice punct al globului. Teoretic, fiecare o poate urmări, cu atât mai mult în condițiile de autoizolare”, spune interlocutoarea Sputnik.

Spectatorii vor avea posibilitatea să voteze pentru concurentul preferat. Rezultatele votului online vor fi luate în considerație în cea de-a doua etapă a festivalului din toamnă. Artiștii care vor acumula cele mai multe voturi se vor învrednici de un premiu pentru simpatia publicului.

