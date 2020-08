Ultimul interviu al lui Harmelin pentru Sputnik: Artiștii ”mor” fără teatru și spectatori

Redăm mai jos interviul acordat de regizorul Iuri Harmelin pentru Sputnik Moldova:

În zilele de odină, Teatrului de Stat pentru Tineret "S uliţî Roz", condus de Iuri Harmelin deschide un nou sezon. Neobișnuit de timpuriu, pentru că potrivit tradiției teatrale, evenimentul avea loc de obicei toamna.

Imediat ce autoritățile au permis ca spectacolele să aibă loc, însă cu condiția ca să nu participe mai mult de 50 de persoane - imediat unul dintre teatrele preferate ale spectatorilor din Chișinău a decis „să-și deschidă ușile”. În acest an, acestă expresie este una deosebit de simbolică - pentru că deocamdată nu se pot organiza spectacole în interior, adică în acel spațiu de scenă foarte important și îmbibat de acea atmosferă teatrală unde au avut loc toate repetițiile și spectacolele teatrului pe parcursul a câtorva decenii.

Pe o scenă deschisă

Directorul artistic și regizorul Iuri Harmelin au povestit pentru Sputnik Moldova despre noile realități ale teatrului și premierele care urmează să aibă loc.

- Din cauza pandemiei, spectacolele nu se vor juca în sală, ci în aer liber. Cât de obișnuit este acest lucru pentru actorii dvs. și cum ați reușit să încadrați peisajul în noul spațiu scenic?

- Pentru artiștii noștri este un lucru obișnuit. Am jucat spectacole în spații deschise în Letonia, Lituania, Turcia și alte țări. Problema s-a rezolvat și cu decorațiunile. Le adaptăm în mod special pentru o zonă deschisă, acolo unde, desigur, pot fi adaptate. Până la urmă, nu jucăm toate spectacolele din repertoriul nostru, ci doar cele care pot fi prezentate în afara scenei noastre tradiționale, în sală.

Premiere teatrale

- În pofida pandemiei și a experienței psihologice dificile din această perioadă, teatrul pregătește între timp câteva premiere. Care sunt planurile tale pentru acest an?

- Avem mai multe producții. În viitorul apropiat lansăm basmul „Mary Poppins” de Lyndon Travers. Acum lucrăm la piesa „Regele Lear”, bazată pe piesa lui Shakespeare. Mi se pare că acesta este un subiect foarte important - copiii au început să-și trateze părinții atât de prost încât este necesar să vorbim despre asta.

Vreau cu adevărat să vă povestesc despre Marcel Marceau, în special tinerii care nu îl cunosc, în monospectacolul cu același nume, bazat pe piesa de teatru a Ninei Mazur - să amintim de o persoană care a vrut să vorbească, dar a tăcut toată viața și doar prin intermediul miniaturilor a comunicat cu această lume.

Este planificată producția „Hangiile” de Goldoni. Aceasta conține tot ceea ce îi preocupă pe tineri. Vreau să-l fac muzical. A comandat atât muzică, cât și versurile. Această piesă are personaje minunate și o bază de comedie foarte bună, nu este ceva primitiv, ci de calitate dramatică.

De asemenea, mi-aș fi dorit să duc până la capăt piesa „Noaptea lui Helver” de Wilqvist. Dar o actriță din Ucraina Elena Dudici joacă acolo și nu poate veni la noi din cauza situației epidemiologice.

Am pregătit deja premiera „Vasili Terkin” de Tvardovski, pe care am pus-o în scenă cu prilejul a celei de-a 75-a aniversări a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. Dar așa și nu am arătat-o. Așteptăm, când va fi posibil să oferim spectacole în săli închise. Nu poate fi redat afară.

Început de sezon devreme

- Deschideți sezonul de teatru neobișnuit de devreme. Care este motivul?

- Din cauza pandemiei, nu se știe când vom începe sezonul în general. Vreau deja să ies în fața spectatorilor. Și dacă acum avem voie să oferim spectacole în spațiu deschis, atunci o vom face.

Desigur, este neobișnuit pentru spectatorul nostru și pentru noi să prezentăm spectacole în stradă, când suntem acasă, la Chișinău și avem propria scenă în apropiere. Dar ne adaptăm la noile condiții. Spectacolele vor fi afișate în curtea noastră. Vom face Teatrul Verde. Și acolo vom juca spectacole pentru 50 de persoane. Deși nu știu ce putem câștiga din vânzarea de bilete cu un număr atât de mic de spectatori. Cu atât mai mult că și prețul la bilete este unul simbolic. Și cine joacă spectacole pentru 50 de oameni?!

- Se pare că sunt dintre cei care joacă. Teatrul dumneavoastră! De ce ați decis să faceți spectacole chiar și la o audiență atât de mică și înregistrând pierderi?

- Da, este evident că nu vom câștiga bani și nu vom evolua nu pentru câștig financiar. De dragul spectatorului, de dragul teatrului însuși, de dragul nostru ca artiști. La urma urmei, nu putem să nu muncim atâta timp, să nu ieșim în public. Artiștii de teatru mor pur și simplu fără asta. Asta e profesia.

Ei trebuie să creeze ceva, altfel încep să se îmbolnăvească. Ei trebuie să interacționeze cu publicul, inspirându-se reciproc. La urma urmei, vorbind cu publicul, purtăm un dialog: ne împărtășim sentimentele, ne transmit grijile și apoi se întâmplă ceva. Teatrul este un organism viu și un loc de comunicare vie între oameni. Iar pandemia este o perioadă deosebit de dificilă pentru acesta și pentru noi ca artiști. Pandemia ne-a influențat și chiar a apărut un fel de disperare.

Dar sperăm că valul epidemiei va scădea, totul va reveni la normal și vom putea juca ca și până acum, pe propria scenă în format complet.

