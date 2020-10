Video - Un interpret cântă într-o subterană pentru bătrânii de la un azil din Capitală

Text de Alexandrina Chirtoacă

Ideea i-a venit spontan. Mai mulți oameni, când au aflat despre intențiile lui, s-au alăturat inițiativei.

Pe Alexandru Carabețchi l-am întâlnit în pasajul subteran de la Viaduct. Acesta interpreta melodiile cunoscute ale mai multor interpreți străini. Tânărul susține că la începutul pandemiei a avut suficient timp pentru a se odihni, iar acum a decis să facă ceva util pentru oameni.

„Decât să pierd două, trei ore pe zi, mai bine, cu talentul meu, să ies în stradă și să cânt, să fac niște bani și în același timp să ajut pe cel care are nevoie. Ideea mi-a venit mai devreme, dar am ieșit în stradă chiar de ziua mea și am cântat. Chiar din primele zile oamenii s-au arătat deschiși,” a spus interpretul Alexandru Carabețchi.

Prejudecățile chișinăuienilor: îi privesc pe interpreții stradali ca pe cerșetori

De trei luni, Alexandru reușește, aproape zilnic, să meargă în trecerea subterană și să adune în jur de 300 de lei. Tânărul spune că uneori este nevoit să lupte cu prejudecățile oamenilor, care îl privesc ca pe un cerșetor.

„Nu e prima dată când cânt în stradă. Am fost în Olanda și în România, unde am luat chitara și am cântat. Acolo oamenii sunt diferiți, nu se gândesc la cerșit și reacționează firesc atunci când văd pe cineva cum cântă în stradă. Cei de acolo, când aud melodii în stradă, încep să danseze, să zâmbească. E altceva, nu e ca în Moldova. Uneori, aici poți auzi și comentarii răutăcioase, dar acolo te simți liber. Dar, dacă sincer, nu văd o problemă că interpretez ceva în stradă. Fac ceea ce vreau și asta îmi place,” a menționat interpretul Alexandru Carabețchi.

Tânărul cu chitara are 24 de ani și este originar din satul Lărguța, raionul Cantemir. Totuși, pasiunea pentru muzică o are de mic. La doar cinci ani, Alexandru stătea în fața oglinzii, cânta și se visa pe scenele mari ale lumii. Ambiția l-a dus peste Prut, acolo unde a reușit să încheie un contract cu o casă de producție muzicală. Alex Cara este numele său scenic, iar în România a ajuns ca să-și poată valorifica talentul, lucru ce se face mai greu în Republica Moldova, spune tânărul. Până a ajunge la București, acolo unde și-a început adevărata carieră muzicală, Alexandru a mers la Arad, apoi la Cluj.

„Mergeam pe drum și un bărbat m-a văzut cu chitara și m-a rugat să cânt și am cântat ceva mai patriotic. Apoi mi-a zis să merg cu el până în club, unde s-a dovedit că el este proprietarul acelui local. El mi-a dat microfonul și mi-a zis să cânt cât vreau. Așa a ieșit că am cântat toată seara,” a spus interpretul Alexandru Carabețchi.

Un album: Versurile și melodiile îi aparțin

De curând, Alexandru a devenit pasionat de piesele în limba italiană, iar acum vrea să lanseze și un videoclip. Cea care îl inspiră este dragostea față de tot ce e frumos pe acest pământ. Tânărul spune că și-a luat o pauză pentru a se regăsi și iată că acum lucrează la primul său album pe care vrea să-l lanseze în august, anul viitor, de ziua sa de naștere.

„Ca să cunoști o persoană trebuie să-i asculți povestea, iar ca să cunoști un interpret trebuie să-i asculți piesele. Vreau ca acest album cu 13 piese să mă reprezinte pe mine ca interpret. Versurile și melodiile îmi aparțin, dar lucrez și cu o echipă în spate care mă ajută. Vor fi și trei colaborări cu artiști de peste Prut,” a menționat interpretul Alexandru Carabețchi.

La începutul lunii noiembrie, tânărul intenționează ca, din banii colectați în pasajul subteran, să cumpere mai multe produse alimentare și să le împartă bătrânilor de la un azil din Chișinău.

