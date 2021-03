Lenuța Burghilă, despre provocările din viața ei

BUCUREȘTI, 7 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Lenuța Burghilă, artist din Republica Moldova, cunoscut și iubit și în România, a răspuns unor întrebări neconvenționale în cadrul unui interviu acordat Agenției de Presă Sputnik.

Sunteți o femeie frumoasă și de succes. Cum reușiți să faceți față tuturor provocărilor și care este ritualul dumneavoastră de frumusețe? Mergeți la saloane, vă îngrijiți acasă?

Eu, personal, mă țin într-o oarecare formă, prin spiritual. Bogăția asta a mea (spirituală – nota Georgiana Arsene) mereu mă ține pe o undă să nu decad, pe o undă creativă și foarte optimistă, din punct de vedere al dispoziției.

Fac mereu ceva ca să nu simt cum timpul trece. Dacă e vorba de fiziologic, eu mai încerc să fac sport când am timp, mai aplic niște măști, mai merg din când în când la salon, dar nu totdeauna. Îmi fac singură masaj pe față, fac sport, încerc să țin niște diete…

Eu am și niște gene… Mama mea, la 80 de ani, nu are riduri decât pe sub ochi.

Cel mai important este sportul, alimentația sănătoasă – țin cont mereu să consum un singur produs, să nu le amestec: dacă e terci, să fie doar terci, dacă e ciorbă, să fie doar ciorbă – mereu un zâmbet pe față și activitatea. Oamenii mereu mă inspiră.

Ați intrat în politică alături de Partidul PACE…

Sunt om de artă care fac politica culturii și vreau să fie și o cultură a politicii.

Nu v-a fost teamă să intrați în politică, un domeniu considerat ”al bărbaților”?

Eu nu știu dacă ar fi bine să gândim că doar bărbații trebuie să facă politică, fiindcă sunt atâtea doamne care ar face și fac mai multe decât niște bărbați.

Mie nu mi-a fost frică, niciodată, să încerc ceva nou. Eu știu ce am, ce pot oferi, ce așteptări pot avea și ce rezultat vreau să obțin.

Eu am intrat în politică și am ramura mea în care lucrez – Departamentul Cultură și Artă. Noi avem proiecte pe acest segment pe care le promovăm și încercăm să facem lumea mai bună, să îndemnăm lumea la frumos. Să fie mai puțină gâlceavă. Îl apreciez foarte mult pe liderul partidului PACE, Gheorghe Cavcaliuc.

Mă gândesc dar îmi pare că nu toate partidele au Departamentul Cultură și Artă. De aceea am și venit la acest partid, am venit la locul potrivit. Altfel, nu știu dacă aș fi acceptat să fac parte dintr-un partid.

