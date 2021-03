Ian Raiburg face dezvăluiri: Cine sunt femeile care l-au inspirat să compună melodii

CHIȘINĂU, 8 mart - Sputnik. Compozitorul Ian Raiburg a vorbit în cadrul emisiunii „Sputnik Matinal” despre melodiile dedicate femeilor, având în vedere că astăzi sărbătorim 8 martie.

Cunoscut pentru melodiile sale despre femei care au devenit șlagăre, artistul a mărturisit că nu de puține ori a fost întrebat ce relații a avut „cu Elena, cu Angela, cu Felicia” și alte femei care au devenit protagoniste ale creațiilor sale.

„Toți cred că dacă tu cânți despre un nume sau altul, înseamnă că ai avut în viața ta o relație cu acele femei. De multe ori însă versurile pentru cântecele mele erau scrise de poeți - poate că ei au avut ceva cu acele femei... Am scris multe cântece despre femei, dar am scris despre femeia în concepție globală”, a mărturisit Ian Raiburg în cadrul emisiunii „Sputnik Matinal”.

Compozitorul susține că în procesul de creație l-au inspirat foarte mult femeile din anturajul său.

„Așa cum văd eu femeia - o țin minte foarte bine pe bunica, și pe mama, pe femeile care erau în jurul meu. Femeia poate să fie diferită. Tu ca bărbat trebuie să vezi mai întâi de toate lângă tine femeia, nu un monstru, nu un șef care îți spune la dreapta la stânga. Asta depinde de bărbat”, a spus Ian Raiburg.

De-a lungul carierei sale muzicale, Ian Raiburg a colaborat cu mai mulți poeți de renume.

„Eu am început să scriu muzică pe versuri. Am colaborat cu Vieru, cu Matcovschi. Am scris însă și singur versuri, texte care s-au prefăcut în șlagăre. Piesa „Sărut femeie mâna ta” eu am numit-o inițial „Femeia pe care o iubesc”. Am scris piesa asta în 15 minute - și muzica și versurile. Eu nu sunt poet, dar melodia și versul trebuie să fie în cuplu. Un text pentru o melodie trebuie să aibă un apogeu - refrenul. Un vers poate fi foarte bun, dar se pierde când e pus pe melodie”, a spus compozitorul.

Ian Raiburg a mărturisit că de mule ori inspirația îi vine în toiul nopții.

„Eu pot să mă trezesc și la 3 de noapte - mă duceam și cream niște note - mă temeam să nu le uit până dimineața”, a declarat artistul.

