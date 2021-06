Dezvăluiri: Ultimul vis al lui Iurie Sadovnic

Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, povestește cum, venind la lucru într-o zi, a fost surprins să contate că printre cei care așteptau în anticameră să fie primiți în audiență este și maestrul Iurie Sadovnic. Artistul a venit nu pentru a-și soluționa o problemă personală, ci pentru a cere ajutorul în organizarea unui "festival al chitarelor la Nistru". El a povestit despre acest caz într-o postare pe Facebook, pe care o reproducem aici integral.

Iată ce povestește președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu.

"În ultimul an și ceva, în virtutea funcției pe care o dețin, am avut ocazia să cunosc multă lume. De toate felurile. Unii veneau pentru a-și soluționa tot felul de probleme, alții să ceară ajutor. Oameni diverși cu diverse preocupări. Iar eu, în calitate de președinte de raion, am încercat, de fiecare dată, să-i ascult, să-i ajut și să mă implic, în măsura posibilităților și prerogativelor care îmi revin.

Într-o zi, am rămas surprins să descopăr că, printre oamenii care așteptau răbdători să intre la mine era și el, Iurie Sadovnic în persoană, bardul nostru de la Susleni, cel care a încântat, atâta amar de vreme, generații întregi. Da, maestrul Sadovnic Orheianul, pe care îl admira atâta lume, stătea cuminte în anticameră și aștepta să-i vină rândul. Simplu, modest, ca un om obișnuit.

Am discutat îndelung cu el. Nu venise pentru a-și soluționa probleme personale. A venit să ne ceară ajutorul pentru a organiza un eveniment cultural, un Festival al Chitarelor, pe malul Nistrului. Un eveniment frumos și de suflet, pentru oamenii care înțeleg valoarea muzicii adevărate, cea care izvorăște din esența noastră, care se contopește cu natura și istoria noastră milenară. Un festival pentru prietenii lui, cunoscuți și necunoscuți…

Am început pregătirile, cu multe seri petrecute pe malul Nistrului. Așa am avut ocazia să-l cunosc îndeaproape, să aflu detalii din viața lui, să glumim, să povestim. Așa l-am descoperit pe omul Sadovnic, că pe artistul Sadovnic îl știam de mic copil... Aș vrea să cred că am devenit prieteni, oameni apropiați.

Și iată, când totul prindea contur, când am ajuns pe ultima sută de metri, prietenul meu, Iurie Sadovnic Orheianul, a decis ca acest festival, pe care și l-a dorit atât de mult, să fie organizat fără el…

O veste amară, care ne-a dezarmat…, dar care nu ne va face să renunțăm. Festivalul Chitarelor va avea loc. Pe malul Nistrului, așa cum și-a dorit el. Va fi un eveniment frumos, ca sufletul marelui nostru artist. În numele lui, în memoria lui, în cinstea lui. Și în semn de profundă recunoștință pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o.

Dumnezeu să-l ierte!

P.S. În această poză, suntem cu maestrul Sadovnic pe Nistru, la o partidă de pescuit. În una din zilele de care îmi va fi dor...".

Aceasta este povestea relatată de președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu. Solicitat de reporterii Sputnik Moldova, el a spus că administrația publică locală va depune tot efortul pentru a realiza acest proiect, un festival al chitarelor la Nistru, care este visul nerealizat al bardului Iurie Sadovnic, doar că acest lucru depinde de mai mulți factori, între care contextul epidemiologic și altele.

