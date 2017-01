Euro s-ar putea prăbuși în 18 luni

CHIȘINĂU, 26 ian — Sputnik. Într-un interviu acordat pentru BBC, profesorul Ted Malloch prezice dispariţia euro în următoarele 18 luni, transmite Sputniknews.ro citând Russia Today.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-ar putea numi pe profesorul Ted Malloch ambasador al SUA la Uniunea Europeană. Malloch a declarat că într-un an sau cel mult peste an și jumătate, mineda euro intră în colaps.

"Cred că este o monedă care nu este numai în deces, dar are o problemă reală și ar putea, de fapt, să se prăbușească în următorul an, an și jumătate. Eu nu sunt singura persoană sau singurul economist de acord cu acest punct de vedere. Cineva ca Joseph Stiglitz, economist al Băncii Mondiale, a scris o întreagă carte la acest subiect", a declarat Malloch pentru Radio BBC.

© Foto: Rex Features Le Pen pledează pentru patriotism economic și ieșirea Franței din zona euro

Malloch a precizat că Washingtonul și Londra ar putea ajunge la un acord de liber schimb în termen de 90 de zile de la declanșarea Articolul 50 prin care Marea Britanie iese din Uniunea Europeană.

SUA se aşteaptă la un Brexit "curat" din partea Marii Britanie. Profesorul Ted Malloch a mai menţionat că odată ce Marea Britanie este în afara pieței unice, s-ar putea ocoli "birocrații de la Bruxelles" și s-ar semna un tratat de liber schimb cu SUA.

