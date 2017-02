CHIŞINĂU, 4 feb — Sputnik. În 2016, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit un miliard și 79 de milioane de dolari, anunță experții Băncii Naționale, într-un raport publicat pe site-ul instituției. Ei menționează că 83.8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), fără deschiderea conturilor bancare, iar restul — prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea în dolari a transferurilor totale din anul 2016 s-a diminuat cu 4.4 la sută comparativ cu anul 2015 (un miliard și 129 de milioane de dolari), inclusiv cu 1.2 puncte procentuale din cauza deprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice ale BNM). Diminuarea reală a valorii transferurilor totale constituind 3.2 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 49.4 la sută și al majorării transferurilor în EUR cu 5.9 la sută, a celor în USD cu 8.5 la sută și a altor valute cu 25.1 la sută. Astfel, în anul 2016, structura valutară a transferurilor (recalculate în USD) a fost următoarea: USD — 530.10 milioane, EUR — 428.60 milioane, RUB — 118.52 milioane și alte valute 2.02 milioane.

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 37.2 la sută, în descreștere cu 21.5 la sută comparativ cu anul 2015. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 31.8 la sută, în creștere cu 9.7 la sută comparativ cu 2015. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 31.0 la sută în 2016 și 27.1 la sută în 2015. În anii 2016 și 2015, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia au constituit, respectiv, 82.7 și 77.8 la sută din totalul pe alte state.

Cei mai mulți bani vin, în continuare, din Rusia

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.6 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina — 1.4 la sută, Kazahstan — 0.7 la sută, Belarus — 0.5 la sută, Azerbaidjan — 0.3 la sută, Uzbekistan — 0.2 la sută și restul statelor CSI — 0.3 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 38.9 la sută, urmate de transferurile din Marea Britanie (12.9 la sută), Germania (11.6 la sută), Franța (7.3 la sută), Spania (3.6 la sută), Irlanda (3.0 la sută), Portugalia (2.6 la sută), România (2.5 la sută), Cipru (2.4 la sută), Belgia (1.9 la sută), Cehia (1.9 la sută), Polonia (1.8 la sută) și Grecia (1.4 la sută).

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, deținând ponderea de 35.9 la sută (387.48 mil. USD) din total (în descreștere cu 7.3 puncte procentuale comparativ cu 2015). De menționat că, 98.4 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Ponderea transferurilor din Rusia s-a majorat în ianuarie — aprilie de la 27.4 la sută (15.97 mil. USD) până la 36.8 la sută (34.19 mil. USD), în iunie — august de la 37.8 la sută (37.12 mil. USD) până la 38.9 la sută (37.68 mil. USD), în octombrie până la 38.6 la sută (37.64 mil. USD) și în decembrie până la 36.3 la sută (34.07 mil. USD).

Israelul — o sursă importantă de venit pentru moldoveni

De asemenea, de menționat transferurile din Israel — 14.2 la sută (153.64 mil. USD), din Italia cu o pondere de 12.4 la sută (133.46 mil. USD), SUA — 9.9 la sută (106.97 mil. USD), Marea Britanie — 4.1 la sută (44.35 mil. USD), Germania — 3.7 la sută (39.67 mil. USD), Franța — 2.3 la sută (25.14 mil. USD), Turcia — 1.5 la sută (15.97 mil. USD), Spania — 1.1 la sută (12.50 mil. USD), România — 0.8 la sută (8.43 mil. USD), Cipru — 0.8 la sută (8.24 mil. USD) și Kazahstan — 0.3 la sută (2.97 mil. USD). Transferurile din aceste douăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 87.0 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (938.83 mil. USD).

Transferurile de peste hotare — tot mai puțin în ruble, tot mai mult în euro și dolari

În anul 2016 comparativ cu anul 2015 structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea ponderii deținute de RUB și majorarea ponderilor deținute de USD și EUR.

În anul 2016, ponderea transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință constantă de diminuare, de la 16.1 la sută în ianuarie până la 10.1 la sută în decembrie. Ponderea USD, înregistrând unele fluctuații, în general, a consemnat o tendință de creștere. Astfel, cota anuală a transferurilor în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat cu 11.8 puncte procentuale, până la 13.0 la sută, iar cota anuală a transferurilor în dolari SUA s-a majorat cu 8.2 puncte procentuale, până la 50.5 la sută. Cota anuală a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 3.6 puncte procentuale, până la 36.5 la sută.

În 2016, în structura valutară a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, în medie anuală (recalculate în USD), predomină transferurile în ruble rusești (37.5 la sută), urmată de transferurile în dolari SUA cu o pondere de 35.5 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 27.0 la sută. În luna decembrie 2016, structura valutară a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani includea: rubla rusească — 33.1 la sută; dolarul SUA — 36.9 la sută; euro — 30.0 la sută.

Modificările în componența structurii valutare a transferurilor prin sisteme de remitere de bani în anul 2016 din Rusia reflectă atât diminuările cantitative de transferuri (ex. mai, iulie, septembrie — noiembrie), cât și impactul deprecierii (ex. februarie, august, noiembrie) și aprecierii (ex. martie — iulie, septembrie, octombrie, decembrie) rublei rusești față de USD.

Pe parcursul anului 2016, rubla rusească s-a apreciat semnificativ (cu 23.1 la sută) în raport cu leul moldovenesc, respectiv având și un impact de majorare a valorii transferurilor recalculate în MDL, mai precizează experții Băncii Naționale a Republicii Moldova în raportul lor "Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2016".

