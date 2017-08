Raport financiar: Americanii s-au umplut de bani pe seama românilor

CHIȘINĂU, 13 aug — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Conforma datelor transmise Bursei de Valori București, Fondul Proprietatea a încheiat primul semestru cu un profit după impozitare de 709,3 milioane lei, cu 31% mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Aceeași sursă spune că rezultatul global aferent perioadei a fost de 816,2 milioane lei, față de 351,7 milioane lei de la jumătatea anului 2016. De asemenea veniturile (brute) din dividende în primele șase luni au fost de 539,9 milioane lei, fiind cu 55% mai mari față de cele din perioada similară a anului trecut, informează Agerpres.

Interesante sunt câteva aspecte: în primul rând, creșterea dividendelor se datorează în principal dividendelor de la OMV Petrom SA și a Hidroelectrica SA, deci din petrolul românesc și energie.

De menționat că în primele șase luni ale anului 2016, principalele tranzacții de vânzare au vizat deținerile la Romgaz SA, E.ON Distribuție România SA și E.ON Energie România SA, deci gazul românesc și distribuția de energie.

În al doilea rând, se observă că măsura care prevede anularea impozitului pe dividende avantajează enorm acționariatul Fondului Proprietatea.

Să reamintim ce înseamnă, ca acționari și decidenți, Fondul Proprietatea, "capodopera" guvernării Tăriceanu:

Acționari — aproape 60% străini:

— Acţionari instituţionali străini — 21,86%

— The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport) — 34,74%

— Persoane fizice nerezidente — 3,14%

Administratorul Fondului — americanii de la Franklin Templeton Investments, firmă din California, SUA.

Conform Actului Constitutiv al Fondului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numeşte cinci membri în Comitetul Reprezentanţilor. Aceștia sunt: Sorin — Mihai Mîndruţescu (preşedinte), iar membrii sunt Julian Healy, Piotr Rymaszewski, Steven van Groningen (președinte Raiffeisen) și Mark H. Gitenstein, fostul ambasador al SUA în România (între 2009 și 2012).

Apropo de acționariat, potrivit comunicatului, capitalurile proprii totale au fost cu 7,6% mai mici comparativ cu cele de la 31 decembrie 2016. Cu late cuvinte — inevstind mai puțin, au câștigat mai mult. Au speculat, cum s-ar traduce.

O concluzie se desprinde clar — pe resursele energetice ale României, pentru care românii de rând plătesc sume care îi fac să trăiască de azi pe mâine, străinii care au pus mâna pe Fondul Proprietatea, în majoritate americani, fac profit uriaș și scot dividende din ce în ce mai mari — neimpozitate după decizia guvernării actuale — și folosind capital propriu mai mic. Strategic, nu?