Asta da! Declarația unui businessman român care i-a uimit pe toți - FOTO

Pe plan internaţional, am putea face din mobila românească exact ceea ce au făcut nemţii din maşina Mercedes

CHIȘINĂU, 8 oct — Sputnik. Președintele Turkmenistanului are la palatul său mobilă românească. Despre aceasta a scris businessmanul român Gabriel Lavrincic, care consideră că pe plan internațional românii ar putea să facă din aceasta un brand la fel cum au făcut nemţii din maşina Mercedes.

"Mobila Românească are o imagine foarte bună pe piaţa internaţională a mobilei. Noi, românii, am putea face din Mobila Românească pe plan internaţional exact ceea ce au făcut nemţii din maşina Mercedes. Mobila Românească are toate meritele să ajungă un brand internaţional cunoscut din Australia până la Londra”, a spus Gabriel Lavrincic.

Potrivit lui, Preşedintele Turkmenistanului s-a născut şi a crescut într-un pat (mobilă) pe care scria "Made in Romania".

Turkmenistanul este țara în care cetățeanul nu plătește pentru consumul de gaz, electricitate, apă, etc. și în plus are dreptul la 120 de litri de benzină gratuit în fiecare lună. În condițiile în care litrul de benzină costă 20 de cenți. Turkmenistanul este a 4-a țară cu cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume.

Omul de afaceri român a subliniat că pricipalele ramuri din Turcmenistan, precum industria, agricultura, sistemul energetic și infrastructura rutieră aparțin exclusiv statului. S-a păstrat tradiția de a se oferi apartamente gratuite bugetarilor, iar cei nerăbdători își pot lua casă în credit la o dobândă de doar 1%, pe 30 de ani.