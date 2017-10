Economist german: "Cazinoul mondial" se prăbușește. Vine un "tsunami financiar"

CHIȘINĂU, 15 oct — Sputnik. Economistul Ernst Wolff consideră că sistemul financiar are un risc iminent de prăbușire care amenință să ne ia pe toți prin surprindere, lăsând o mare catastrofă în urma lui, a declarat autorul pentru Sputnik Germania.

Ernst Wolff a subliniat că industria financiară creată și propagată de SUA în întreaga lume „supraviețuiește" de la criza din 2008, iar prognoza "nu arată bine".

"Pacientul are 75 de ani. Sistemul nostru financiar a fost înființat la Bretton Woods, SUA, in 1944. Pacientul este în mare dificultate pentru ca în 1998, si a doua oara in 2007/2008, aproape a decedat. După aceasta a doua criza, el a fost menținut în viață artificial. Sistemul financiar se află în unitatea de terapie intensivă", a declarat economistul german.

În timp ce majoritatea țărilor au o Bancă Centrală de stat, politica monetară a Statelor Unite este condusă de Rezerva Federală, un consorțiu format din 12 bănci regionale în care băncile comerciale dețin acțiuni. Wolff descrie sistemul ca fiind un "cartel".

"Nu numai că îi dăm pacientului un diagnostic, dar și un istoric al cazului. În primul rând, trebuie să înțelegem puterea Rezervei Federale, banca centrală americană care a fost înființată cu o 100 de ani în urmă.

Rezerva Federala nu este o instituție de stat, ci este în mâini private. Aceasta este un cartel bancar care se află în mâinile mai multor familii mari, foarte bogate, fapt care a fost acoperit de-a lungul istoriei", a mai precizat Ernst Wolff.

Acesta scrie în noua sa carte că, din 1944, dolarul a fost cea mai importantă monedă din lume, iar de la mijlocul anilor 70 a fost cea mai importantă monedă de rezervă, deoarece petrolul, cel mai important și cel mai tranzacționat produs din lume a fost tranzacționat numai în dolari.

"Dar dolarul a fost lovit pentru că SUA au fost lovite. Există o mare concurență pe piața mondială, în special dinspre China. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a înlocui moneda principală a lumii. Cei care s-au opus până acum dolarului au avut o soartă teribilă. Saddam Hussein a fost primul care a încercat să-și vândă petrolul în euro, și a fost executat. Apoi, Gaddafi a încercat la fel în Libia și știm cum a murit. Conflictul cu Iranul este, de asemenea, legat de faptul că Iranul și-a anunțat intenția de a-și vinde petrolul în euro, iar acum avem următorul conflict de acest fel in Venezuela", a declarat economistul pentru Sputnik Germania.

Wolff spune că industria financiară a ajuns la putere împreună cu dolarul american. Proporția economiei mondiale care rezultă din industria financiară a crescut semnificativ în ultimele decenii, deși cifra exactă depinde de stabilirea unei definiții a serviciilor financiare.

FMI estimează că economia totală a serviciilor va genera 60-65% din veniturile globale, în timp ce OCDE a sugerat că serviciile financiare reprezintă 20-30% din piața totală de servicii.

Wolff menționează că "economia financiară este infinit mai mare decât economia reală și a fost complet desprinsă de economia reală prin faptul că nu produce nimic de valoare".

"În ultimii 30 de ani a devenit un cazino imens în care banii sunt pur și simplu împinși înainte și înapoi. De când sistemul este construit pe împrumuturi care trebuie să fie întreținute, din ce în ce mai mulți bani trebuie să fie pompați în sistem. Băncile centrale, cum ar fi FMI sau BCE, sunt cei mai mari manipulatori ai sistemului financiar care tipăresc din ce în ce mai mulți bani pe care îi oferă acum pentru dobânzi zero sau negative", a declarat Ernst Wolff.

Wolff menționează ca sistemul financiar guvernează lumea și totuși pare impenetrabil pentru majoritatea oamenilor obișnuiți.

"Astăzi, oamenii din finanțe vorbesc o limbă pe care o persoană normală nu o mai înțelege, se ascund în spatele ei", a spus Wolff, asemănând discursul finanțiștilor cu „nouvorba" din cartea 1984 a lui George Orwell.

Wolff a spus că industria financiară este de vină pentru multe dintre problemele cu care se confruntă în prezent Europa, care, la prima vedere, nu au legătură între ele.

Astfel, cele două cauze principale ale crizei refugiaților sunt inegalitatea socială și războaiele. Industria financiară este vinovată pentru ambele crize. În consecință, investitorii fac bani din războaie și tratează lumea a treia ca un pom de Crăciun.