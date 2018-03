Va rămâne Moldova fără gaze după decizia Gazprom? Ce spun autoritățile

CHIȘINĂU, 2 mart — Sputnik. Compania rusească ”Gazprom” a anunțat inițierea procedurii de reziliere a contractelor de furnizare și tranzit a gazelor naturale prin Ucraina, în legătură cu decizia Curții de Arbitraj de la Stockholm.

Potrivit directorului Gazprom, Aleksei Miller, Curtea de Arbitraj de la Stockholm, a aplicat duble standarde atunci când a luat decizia asimetrică privind contractele de furnizare și tranzit de gaze cu "Naftogaz” din Ucraina și în acest fel a prejudiciat semnificativ echilibrul intereselor părților vizate în contract. Ne opunem categoric ca problemele economice ale Ucrainei să fie soluționate pe seama noastră. Astfel, din punct de vedere economic, pentru Gazprom prelungirea contractelor este inoportună şi neprofitabilă.

Riscuri pentru Republica Moldova

Solicitat de reporterul Sputnik Moldova, președintele Igor Dodon a declarat că stoparea tranzitului de gaze prin Ucraina ar putea afecta întreg sectorul energetic al Republicii Moldova.

"Dacă tranzitul gazelor prin Ucraina va fi stopat, atunci va fi o situație excepțională pentru întreg sectorul energetic al Republicii Moldova. La începutul anului 2009 (fiind atunci ministru al economiei și pri-vicepremier), ne-am confruntat deja cu o astfel de situație. Atunci am acționat promt și am utilizat țițeiul pentru a asigura cu caldura Chisinaul și alte câteva orașe. De asemenea, am negociat cu partenerii ucraineni menținerea presiunii minime în conductele de gaze din Moldova”, a declarat Dodon.

Potrivit lui, Comisia Guvernamentală pentru Situații de Urgență trebuie să se convoace cât mai curând în ședință pentru a discuta toate scenariile posibile și a fi pregătiți pentru a lua decizii operative în vederea minimalizării riscurilor și pierderilor posibile.

”Moldovagaz” spune că nu sunt motive de panică



Totodată, compania ”Moldovagaz” a anunțat că livrările de gaze naturale către consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate în volume depline.

”În legătură cu anunțul SAP „Gazprom" privind ruperea relaţiilor contractuale cu NAK „Naftogaz Ukrainî", SA „Moldovagaz" comunică că livrările de gaze naturale către consumatorii din Republica Moldova nu vor fi perturbate și vor fi realizate în volume depline, conform contractului existent”, anunță compania Moldovagaz.

Precizăm că SA „Moldovagaz" are semnat cu „Gazprom" contracte de furnizare şi tranzitare a gazelor naturale prin teritoriul Republicii Moldova valabile până la finele anului 2019.

Totodată, compania "Moldovagaz" a anunțat că nu a primit nicio înștiințare din partea SAP "Gazprom" cu privire la eventuala sistare a furnizării gazelor naturale Republicii Moldova anunțând că ”sistemul de gaze al Republicii Moldova funcționează în regim normal, iar "Moldovagaz" va asigura și în continuare furnizarea fiabilă a gazelor naturale către consumatorii finali”.