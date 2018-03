Cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și declare venitul până la 2 mai

Termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins în acest an până pe data de 2 mai.

CHIȘINĂU, 13 mart- Sputnik. Termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit și de achitare a obligațiilor suplimentare aferente venitului obținut pentru persoanele fizice și cetățenii străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova este 30 aprilie. Ținând cont că data de 30 aprilie este zi de odihnă, în acest an data limită de depunere a Declarației pe venit pentru persoanele fizice este 2 mai. Anunțul a fost făcut marți, 13 martie, în cadrul unei conferințe de presă de șefa de direcție din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco În anul 2018, impozitele și taxele vor crește

Obligația de prezentare a Declarației privind impozitul pe venit o au persoanele care obţin venit impozabil din alte surse decât salariul, care obţin venit impozabil sub formă de salariu ce depăşeşte suma de 31 140 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

”Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2017 din care s-a efectuat reținerea finală dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc”, a declarat Golban.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2017, se determină conform cotelor stabilite în Codul fiscal, în mărime de 7 procente din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 31 140 lei și de 18 la sută din venitul anual impozabil ce depășește suma de 31 140 lei.

”Suma scutirii personale pentru anul 2017 constituie 10 620 lei. Persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceiași mărime”, a precizat șefa de direcție de la SFS.

Totodată, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15 840 lei pe an, pentru participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobîl, părinții și soțiile participanților căzuți sau dați dispăruți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, cât și în acțiunile din Afganistan, invalizii de război, din copilărie și cei de dezabilitate severă și acută, pensionarii – victime ale represiunilor politice.