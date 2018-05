Riști să rămâi fără avere: Avertismentul BNM

CHIȘINĂU, 15 mai — Sputnik. Banca Națională a Moldovei (BNM) atrage atenția cetățenilor moldoveni asupra riscului sporit de a pierde banii investiți în criptovalute, având în vedere fluctuațiile mari, inclusiv prăbușirea prețului și închiderea în ultimele luni a unor platforme de schimb a monedelor virtuale.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ce se întâmplă cu criptovaluta bitcoin și cât de solicitată este în Moldova

Totodată, în scopul evitării riscurilor, inclusiv cel de spălare a banilor și reputațional, BNM, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor și entităților licențiate care oferă servicii de plată, schimb valutar sau bancare, descurajează implicarea lor în tranzacționarea monedelor virtuale.

Atenționarea are drept scop clarificarea poziției BNM pentru a evita situația în care populației i se creează o percepere confuză și incorectă că utilizarea monedelor virtuale are loc sub protecția licenței eliberate de către BNM.

De asemenea, BNM avertizează că ”entitățile care intenționează să ofere servicii de investiții sau de tranzacționare a monedelor virtuale urmează să se asigure că aceste activități nu conțin componente ce țin de domeniul de atribuții (reglementare și supraveghere) a Băncii Naționale”.