Așa spune Guvernul: Subvenții de până la 7.000 de euro/ha pentru fermieri

BUCUREȘTI, 6 iul — Sputnik, Daniel George Nistor. Subvenţiile primite de la Uniunea Europeană în ultimii 10 ani au depăşit 12 miliarde de euro, sumele gestionate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în acest scop fiind în creştere an de an, de la 6 milioane de euro în 2007 la peste 1,6 miliarde de euro în prezent.

Topul primilor beneficiari de subvenţii din acest segment, în anul 2017, sunt SC Agricost, de la Brăila, cu o valoare de 51,5 milioane de lei, Avicola Buzău din judeţul Buzău, cu 31,9 milioane de lei, SC Tebu Consult Invest din Brăila, cu subvenţii de 28,6 milioane de lei, Agricola Internaţional de la Bacău, cu 23,01 milioane de lei, şi SC Intercereal Ialomiţa cu 21,96 milioane de lei, a declarat Adrian Pintea, directorul general al Agenției.

"Acestea sunt sumele primite pentru 2017 de primii cinci beneficiari de subvenţii din România pe toate formele de sprijin", a spus Pintea, într-un interviu pentru Agerpres.

Întrebat cât ia un fermier, punctual, şi la cât poate ajunge dacă are toate schemele de plată, Adrian Pintea a răspuns: "Dacă în 2007 am început cu 50 de euro pe hectar acum un fermier poate ajunge la 450 de euro pe hectar cu toate schemele, dar la care se mai poate adăuga şi sprijinul cuplat. De exemplu, dacă are sprijin cuplat la tomate poate să ia şi 7.000 de euro/ha".

© Sputnik / Виталий Тимкив Intră în vigoare o nouă regulă pentru agricultorii care primesc subvenții de la stat

Sprijinul cuplat este o subvenție suplimentară, care se acordă, începând cu anul 2015, culturilor din sectorul vegetal, dar condiția ca fermierul să realizeze o anumită producție și să comercializeze o anumită cantitate.

Guvernul a aprobat, în aprilie, plafoanele alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

Acestea se încadrează în suma maximă de 79.161.650 euro, în echivalent 364.088.177 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018.

Decizia Guvernului a stabilit, de asemenea, plafoane pentru diferite culture — tomate, soia, lucernă, castraveți, cânepă, orez, hamei etc.

Pentru a accesa sprijinul cuplat, fermierii trebuie să prezinte la APIA documente din care să rezulte că fac comercializare în mod legal — contract cu fabrica de procesare, facturi, precum și documente de certificare a lotului de sămânță, și buletin de analiză oficială.