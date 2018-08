Producătorii de piersici, în prag de faliment: Recoltă mare, vânzări - ioc

CHIȘINĂU, 8 iul — Sputnik. Piersicii moldovenești au umplut piețele din Capitală. Recolta din acest an este mare, iar agricultorii se plâng că nu au unde să o comercializeze.

Din cauza căldurilor mari și a precipitațiilor, piersicii s-au copt mai repede și din această cauză antreprenorii înregistrează pierderi.

Agricultorii spun că au investit sume considerabile pentru a planta livezile, dar cu greu își pot scoate cheltuielile.

Moșul Ion din Căușeni crește piersici de când se știe. Acesta a renunțat să mai meargă la piață și vinde fructele pe marginea drumului. Spune că în acest an recolta este mare, dar nu are unde să o vândă. El a menționat că piersicile mi sumt exportate și toate rămân în țară. Din acest considerent, concurența pe piață este foarte mare.

"Piersicii sunt fructe pretențioase. Dacă le-ai cules dimineață, până seara trebuie să le vinzi. Se strică foarte repede, iar consumatorul nu le cumpără dacă nu arată bine", a declarat agricultorul pentru Sputnik Moldova.

Bărbatul ne-a mai povestit că a investit în livadă ultimul bănuț agonisit, care însă nu i s-a întors dublu cum se gândea în primăvară.

"Am stropit copacii. Pentru fiecare hectar am plătit în jur de cinci, șase mii de lei. Sunt cheltuieli foarte mari. Acum nu pot să renunț la ce am făcut o viață pentru că aceasta este activitatea care îmi aduce cât de cât niște bănuți", ne-a mai spus moș Ion.

Antreprenorul spune că atunci când nu mai are nicio soluție, vinde piersicii intermediarilor. Aceștia cumpără fructele de la el cu 3 lei, iar ulterior le comercializează cu prețuri de 3 sau 4 ori mai mari.

Cel mai mare paradox este că piața din țara noastră e suprasaturată de piersici de import, în timp ce producătorii locali sunt nevoiți să arunce jumătate din recoltă. În 2017, în raionul Căușeni, au fost strânse două mii de tone de piersici, care au fost vândute în Moldova.