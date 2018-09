Decis: Guvernul oferă bani pentru startup-uri în agricultură - iată ce trebuie să știi

CHIȘINĂU, 26 sept — Sputnik. Guvernul anunță că va subvenționa inițierea afacerilor în agricultură din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Documentul aprobat ieri de Cabinetul de Miniștri prevede alocarea anuală a cel puțin 5 la sută din valoarea totală a Fondului pentru finanțarea proiectelor mici de start-up, inițiate de tineri și femei fermieri.

Conform noilor reglementări, subvenția pentru producătorii asigurați de riscuri în agricultură se majorează de la 300 la 400 de mii de lei, acesta fiind un plafon unic pentru toți agricultorii.

Totodată, va crește mărimea ajutorului financiar acordat pentru trecerea la agricultura ecologică — de la 1500 la 3000 de lei pentru primul an și de la 2000 la 3500 pentru al doilea an. În premieră, și apicultorii vor fi remunerați cu câte 300 de lei per familie de albini, în perioada de trecere la producția bio.

O altă prevedere se referă la producătorii agricoli care vor obține certificare internațională de calitate și siguranță alimentară. Suplimentar, aceștia vor beneficia de 50 la sută din costul certificatului, ceea ce ar constitui maxim 15 mii de lei. O altă modificare prevede majorarea cuantumului subvențiilor de la 40% la 50% din costul investiției eligibile, pentru fermele zootehnice destinate creșterii animalelor pentru carne.

În același timp, valoarea subvenției acordată unui fermier pentru trei ani, nu va depăși 9 milioane de lei, inclusiv este prevăzută o pauză de un an după trei ani consecutivi de subvenționare. Iar fermierii care practică agricultura conservativă, pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului, își vor asuma angajamentul de a continua afacerea pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

Producătorii agricoli vor putea depune cererile de subvenționare online, începând cu anul viitor.