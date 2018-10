În acest an, Festivalul Vinului din Moldova le va oferi o mare surpriză și bucureștenilor

CHIȘINĂU, 1 oct – Sputnik. În zilele de 6 și 7 octombrie, în Republica Moldova, se va desfășura Festivalul Vinului, ediția a XVI-a. În acest an, Ziua Națională a Vinului, cea mai importantă sărbătoare dedicată tradițiilor moldovenești în vinificație se va extinde și peste hotarele țării, ducând faima vinului Moldovei în comuna Snagov, România.

Pe 6 și 7 octombrie, 20 de vinificatori moldoveni vor prezenta produsul lor amatorilor de vin de peste Prut, care vor avea ocazia să-l savureze, urmărind un concert susținut de formații din țara noastră.

În primul weekend de octombrie, și la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, va fi scena principală a sărbătorii, unde savurarea vinurilor de calitate cu Indicație Geografică Protejată se va combina armonios cu un grandios program cultural și activități educative. Principala atracție a Zilei Naționale a Vinului 2018 vor fi cele peste 60 de standuri expoziționale ale companiilor vitivinicole din cele 4 regiuni cu Indicație Geografică Protejată, la care se va alătura standul vinificatorilor români – o altă premieră a sărbătorii.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a declarat că ediția din acest an Zilei Naționale a Vinului se va desfășura sub genericul „Vin din sufletul Moldovei” și are drept scop promovarea vinurilor cu Indicație Geografică Protejată, simbol care este o garanție a calității.

”În ultimii ani sectorul vitivinicol a înregistrat o ascensiune, datorită muncii asidue a producătorilor, a instituțiilor de stat care au implementat politici eficiente și, desigur, a partenerilor noștri de dezvoltare”, a declarat ministrul.

Directorul Oficiul Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, susține că cea mai importantă sărbătoare dedicată Vinului Moldovei se internaționalizează.

”21 de vinificatori vor merge la Snagov, România și nu mergem doar cu vinul, dar cu tot ce are mai bun și mai reprezentativ țara noastră: gastronomie, meșteșugari, dansuri, folclor”, a menționat Arpentin.

Un element important al Festivalului Vinului din acest an este ”Școala Vinului”.

”Am invitat toți cei implicați în procesul de vinificație: școlile specializate, Universitatea Tehnică, specialiștii. Vor fi ateliere unde consumatorii se vor putea informa, vor primi răspunsuri la toate întrebările legate de consumul corect al vinului”, a declarat Arpentin.

Producătorii moldoveni vor fi cei care vor deschide agenda evenimentelor de sâmbătă, 6 octombrie, defilând în PMAN. „Parada vinificatiorilor” se va încheia cu o horă și o ceremonie de premiere ai celor mai de succes actori ai industriei. În după-amiaza primei zile a Festivalului Vinului, în inima capitalei vor fi organizate un master-class de dans popular și își va începe activitatea „Școala Vinului”, unde experții Oficiului Național al Viei și Vinului vor împărtăși publicului regulile consumului corect și moderat al Vinului Moldovei.

Începând cu ora 16:00 pe scenă vor urca ansamblurile etno-folclorice „Plăieșii”, „Surorile Osoianu”, „Geto-Dacii” și „Vatra Nemului”. Prima zi a sărbătorii va culmina cu un concert grandios, susținut de Nelly Ciobanu, „Brio Sonores”, formația „DoReDos” și „Vally Boghean Band”.

Târgul Meșterilor Populari, Școala Vinului și un concert grandios, în cea de-a doua zi a sărbătorii Programul cultural al zilei de duminică va debuta cu un show al Ansamblului Național „Joc” și un program muzical de la DJ Marcus Lawyer. În după-amiaza zilei de duminică, pe scenă vor urca Orchestra de Muzică Populară „Rapsozii Moldovei” și colectivele etno-folclorice „Ștefan Vodă”, „Romanița” și „Cavalerii Armoniei”.

Ziua Națională a Vinului 2018 se va încheia cu un concert susținut de interpreții autohtoni Vitalie Dani, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, formațiile „Akord” și „Ethno Republic”.