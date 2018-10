BNM a salvat economiile a mii de moldoveni. Vezi ce a făcut banca centrală

CHIȘINĂU, 28 oct – Sputnik. Dacă Banca Națională a Moldovei (BNM) n-ar fi intervenit pe piața de schimb valutar, cursul valutar din Moldova ar fi fost mult mai apreciat. Afirmația aparține guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, și a fost făcută în contextul explicațiilor date în Parlament cu privire la aprecierea leului moldovenesc față de moneda europeană, înregistrată în ultimele luni.

”Poate că am intervenit insuficient”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit lui Cioclea, exportul a crescut anul trecut cu aproape 20 la sută.

”Anul trecut noi am avut la nivel de export maximul istoric. Din punct de vedere al exportului noi am avut un an excelent”, a explicat guvernatorul.

În același timp, guvernatorul BNM spune că au crescut importurile, fapt ce a afectat unii producători din țară.

”Într-adevăr au crescut importurile. Presupun că o parte dintre producătorii locali suferă în urma prețurilor stabilite la importurile din Ucraina, Rusia, Turcia”, a declarat Cioclea.

Guvernatorul a precizat însă că în aceste țări, comparativ cu Republica Moldova, deprecierile valutare au fost cu mult mai mari.

”Noi nu ne putem permite o magnitudine de depreciere la fel de mare. Deoarece inflația va fi colosală. Trebuie să înțelegem că competitivitatea la preț este importantă, dar nu este unicul element când ne referim la schimbul valutar”, a declarat guvernatorul BNM.

”Ținând cont de presiunile regionale, începând cu luna august am intervenit mai des și de atunci trendul puțin s-a schimbat”, a continuat Sergiu Cioclea.

Potrivit guvernatorului, fluxul masiv al remitențelor de peste hotare face să avem multă valută pe piața internă.

”Fluxul masiv de valută de peste hotare de remitențe, în special din partea persoanelor fizice, a dus anume la aprecierea leului moldovenesc. Noi suntem nevoiți să stopăm acest fenomen prin intervențiile noastre. Să cumpărăm excesul care nu este cumpărat de agenții economici. Nu este un subiect ușor. Întotdeauna este un câștigător și un perdant când vorbim de cursul de schimb”, a explicat guvernatorul BNM.