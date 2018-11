Jumătate de miliard de dolari, atât va încasa un moldovean din bugetul Kazahstanului

CHIȘINĂU, 17 nov – Sputnik. Prin această decizie, SUA au respins din nou tentativele Kazahstanului de a se eschiva de la îndeplinirea obligațiunilor pe care și le-a luat, atunci când a semnat Carta Energetică, de a acoperi pierderile de 525 de milioane de dolari ale companiei ASCOM, scrie forbes.kz, care citează point.md.

Autoritățile Kazahstanului deocamdată nu au comentat această decizie a tribunalului american.

ASCOM urmează să-și recupereze cheltuielile din haznaua de stat a Kazahstanului.

Cele două publicații amintesc că Anatol și Gabriel Stati au acționat în judecată Kazahstanul în 2010. Instanța creată sub egida Camerei de Comerț din Stockholm a obligat Kazahstanul să-i plătească celor doi Stati și companiei lor ASCOM peste jumătate de miliard de dolari ca compensații pentru pierderile suportate și pentru cheltuielile de judecată pentru că autoritățile acestei țări nu și-au onorat angajamentele internaționale. Ca rezultat, Bank of New York Mellon a înghețat activele Fondului Național al Kazahstanului în valoare de 22 de miliarde de dolari, în decembrie 2017.

© Sputnik / Ce afaceri vor să desfășoare antreprenorii turci în Transnistria

Printr-un arbitraj din Suedia, lui Stati i-au fost repartizate 500 de milioane de dolari, dintre care 199 de milioane de dolari pentru cheltuielile suportate la construcția unui fabrici de prelucrare a gazului.

În datade 23 martie 2018, tribunalul districtului Columbia din SUA a decis iarăși în folosul lui Stat obligând Kazahstanul să-i plătească 520 de milioane de dolari. Kazahstanul însă insistă că acțiunile lui Stati sunt o escrocherie.

În mai 2018, o instanță primară din Bruxelles a decis scoaterea sechestrului de pe 21,5 miliarde de dolari care aparțin Fondului Național al Republicii Kazahstan, precizând să sechestrul de pe celelalte 530 de milioane de dolari va putea fi scos în instanțele din Marea Britanie.