Šefčovič, despre ultima întrevedere cu Rusia și Ucraina în problema tranzitului de gaze

CHIȘINĂU, 11 apr – Sputnik. Vicepreședintele Comisiei Europene Maroš Šefčovič, responsabil pentru Uniunea Energetică, a declarat într-un interviu pentru RIA Novosti că este mulțumit de ultima întâlnire trilaterală Federația Rusă și Ucraina cu privire la tranzitul de gazelor naturale.

„Atunci când am avut întâlnirea din 21 ianuarie (ultima trilaterală – n. red.), am fost de-a dreptul entuziasmat. Eu am prezentat propunerea și așteptam reacția ambelor părți, și reacția a fost destul de pozitivă. Nu consider că am propus ceva absolut ireal. Sunt sigur că, dacă vom putea începe să discutăm această propunere în mod concret și constructiv, noi putem găsi destul de repede o soluție”, a spus Šefčovič.

© Sputnik / Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Federația Rusă: „Nord Stream 2” va fi realizat conform directivei UE a gazelor

Potrivit acestuia, după alegerile prezidențiale din Ucraina, „în mai sau în iunie, însă cu siguranță până la vacanța de vară, părțile trebuie să se întâlnească la nivel politic și să înceapă discuțiile asupra propunerii făcute”.

Rusia, Ucraina și Comisia Europeană poartă negocieri trilaterale privind tranzitul gazelor naturale după anul 2019. Actualul contract de tranzitare a gazelor rusești pe teritoriul Ucrainei expiră la sfârșitul anului curent.

Cea de-a doua rundă a consultărilor trilaterale a avut loc în ianuarie la Bruxelles. După cum era de așteptat, nu s-a ajuns niciun fel de înțelegeri concrete, însă Comisia Europeană le-a făcut părților o propunere cu privire la viitorul contract, dând publicității doar momentele principale ale acestuia. Potrivit Comisiei Europene, contractul trebuie să fie semnat pe un termen de peste 10 ani, iar volumul să fie atractiv, inclusiv pentru investitorii care vor fi invitați să modernizeze sistemul ucrainean de transport al gazelor (GTS). Următoarele negocieri trilaterale sunt preconizate pentru luna mai anul curent.

